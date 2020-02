Faillite d’Air Italy: nouvelles de Ryanair et EasyJet

Après la décision unanime des actionnaires de mettre Air Italy en liquidation, le gouvernement tente de recourir à des abris, évitant ainsi le licenciement d’environ 1500 travailleurs. Le ministre de l’Infrastructure et des Transports Paola De Micheli il a rencontré les deux liquidateurs de la société Franco Maurizio Lagro et Enrico Laghi, la sous-secrétaire au développement économique, Alessandra Todde et le président de l’ENAC, Nicola Zaccheo.

La position du gouvernement

Le ministre a exprimé toute sa “vive irritation” quant à la gestion de la situation et au manque d’implication des institutions. Pour le ministre, l’objectif principal est de sauvegarder les 1450 emplois d’Air Italy, environ un millier à Malpensa et 550 en Sardaigne. Le ministre du Développement économique, Stefano Patuanelli, a également pris la parole à ce sujet lors d’une conférence à Assolombarda.

Nous travaillons pour assurer le fonctionnement de l’entreprise le plus longtemps possible. Il y avait des signes de tension à l’intérieur de la propriété, mais nous n’en attendions pas liquidation à tout moment. “

L’hypothèse Ryanair

Parmi les hypothèses qui se sont dégagées ces dernières heures, il y a celle qui voit l’implication de Ryanair et EasyJet. De Dublin, ils arriveront à Milan David O’Brien et Chiara Ravara, respectivement directeur commercial et responsable commercial et marketing de l’entreprise.

Le transporteur irlandais a mis la main sur la société autrichienne Lauda Motion. L’objectif de l’entreprise est de créer une société holding sur le modèle de l’IAG (British Airways, Iberia, Vuelig, Air Lingus) avec des transporteurs territoriaux en son sein. Actuellement, il y a Lauda Motion, Malta Air et le Buzz polonais.

Codacons soutient une éventuelle intervention de Ryanair sur Air Italy à condition que des tarifs compétitifs soient garantis sur les liaisons à destination et en provenance de la Sardaigne. C’est ce qu’a déclaré l’association des consommateurs qui, en l’absence d’interventions, risque de graves répercussions au détriment des citoyens sardes et des entreprises locales.

«Nous sommes favorables à une éventuelle entrée de Ryanair visant à éviter la liquidation d’Air Italy – explique le président Carlo Rienzi – En effet, l’intervention de la société irlandaise éviterait l’isolement de la Sardaigne, ce qui aurait de graves conséquences tant pour les résidents que pour le tourisme, avec un préjudice économique important pour les entreprises locales. Cependant, il est essentiel que les tarifs appliqués en Sardaigne restent dans un régime concurrentiel, afin de ne pas déterminer les changements du marché “.

L’hypothèse Easyjet

Nous sommes désolés de ce qui arrive à Air Italy et nous nous rendons compte de l’incertitude que vivent les passagers pendant ces heures.

Donc, une note d’EasyJet, qui avec Ryanair s’occupera des passagers titulaires d’une réservation sur un vol Air Italy qu’à partir du 25 février, ils ne pourront plus voler avec la compagnie sarde.

EasyJet annonce avoir mis à la disposition des passagers d’Air Italy un tarif fixe de 39,99 euros, dédié à toute personne ayant une réservation pour voler entre Malpensa et Naples, Catane, Palerme, Lamezia Terme, Cagliari et Tenerife entre le 26 Février et 31 mars 2020.

Lancement de Ryanair taux de sauvetage à partir de 19,99 € sur les vols intérieurs depuis / vers Cagliari, Catane, Lamezia, Milan Bergame, Milan Malpensa, Naples et Palerme, ainsi que sur les liaisons internationales de Milan Bergame à Londres Stansted et Londres Southend.