Faire de l’argent drôle avec le spectacle solo “ Yield of Dreams ” de Charlie Epstein

Comment Charlie Epstein s’est transformé d’un simple conseiller financier 401 (k) en le premier «coach de retraite» au monde.

Mars

29, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Imaginez être en mesure de tirer parti de votre véritable superpuissance et de créer une entreprise qui vous a permis de devenir un artiste de scène, une star de la télévision ou une célébrité de podcast, de gagner beaucoup d’argent et de vous amuser tellement que vous vous réveillez énergisé pour travailler.

C’est exactement ce que Charlie Epstein a à faire tous les jours. Il est devenu un conseiller financier et planificateur de retraite 401 (k) ordinaire en le premier coach de retraite au monde. Sa mission est d’éliminer la douleur associée à l’argent et d’aider ses clients à réaliser leurs rêves en leur montrant les moyens de s’offrir le style de vie qu’ils désirent.

Sa nouvelle production à Broadway, Yield of Dreams: Paychecks for Life, est l’aboutissement de plus de 40 ans d’activité et de création de marque – et l’occasion de transformer son amour de la comédie et du théâtre en un one-man show qui rend l’argent drôle.

Charlie Epstein est l’auteur à succès de plusieurs livres sur la littératie financière, dont Paychecks for Life and Save, America, Save. Il est connu à l’échelle nationale comme l’entraîneur 401 (k) et a formé plus de 10 000 conseillers financiers dans le domaine de la retraite.

Bien qu’il ait eu beaucoup de succès dans son entreprise, Epstein a toujours voulu être un artiste de base. Plus tôt dans sa carrière, il a joué du théâtre en direct, du stand-up et de l’improvisation, et a réfléchi sur la façon de faire de l’argent drôle. Son intention était de rendre l’éducation financière percutante en partageant son propre voyage avec des millions de personnes afin qu’elles puissent réaliser leurs grands rêves au lieu de se retenir. De plus, je voulais utiliser ses systèmes de planification pour aider les clients à créer des chèques de paie à vie afin qu’ils puissent faire tout ce qu’ils ont toujours voulu faire. Il appelle cette stratégie financière basée sur le mode de vie «la planification des retraits».

Lorsque j’ai rencontré Epstein il y a un peu plus d’un an, j’ai été impressionné par son charisme et son sens de l’humour. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à parler de la mise en place d’un spectacle de comédie, que nous appellerions finalement “Yield of Dreams”. J’ai contacté un ami comédien professionnel pour assembler une «salle d’écrivain» – une équipe de comédiens avec une expérience télévisuelle et debout qui pourrait aider à transformer les anecdotes et les histoires d’Epstein en un spectacle cohérent. Quand j’ai dit à mon ami que la star de la série allait être un conseiller financier, il avait des doutes … mais une fois que nous avons commencé, les choses se sont vraiment arrangées.

Il nous a fallu environ deux jours pour sortir les histoires fondamentales de la tête d’Epstein et écrire la série, et après six mois de montage et d’assemblage de sa vie d’une manière véritablement divertissante, il sera bientôt prêt à se produire sur scène.

Epstein et moi partageons la conviction que la comédie peut changer le monde. Puisque nous vivons actuellement dans un monde d’extrême sensibilité et de rectitude politique où peu de gens ont le sens de l’humour, son spectacle sera un coup de feu bien mérité. Il y a du divertissement, de la transformation et des personnages amusants et réels de la vie réelle. Charlie est drôle!

Presque tout le monde a des problèmes d’argent et craint de manquer ou de ne pas avoir suffisamment de ressources financières à l’avenir. “Yield of Dreams” met ces peurs en lumière. Epstein parle des plus grands mythes que les gens ont sur l’argent – par exemple, “Payer ma maison est un excellent investissement” ou “Si j’avais assez d’argent, je serais heureux” et “L’argent résoudra tous mes problèmes” – et les démystifie.

Ce qu’Epstein a découvert au fil des ans, c’est que 85% des gens en Amérique ne savent pas ou ne veulent rien savoir sur l’argent ou comment l’investir. Si les gens contribuent de l’argent à leurs plans 401 (k), ils ne savent probablement pas pourquoi ils le font ou pourquoi c’est important.

C’est ainsi que Paychecks for Life a vu le jour. Epstein voulait enseigner aux gens comment transformer leur 401 (k) en une machine de fabrication de chèques de paie. Ses neuf principes aident les contributeurs 401 (k) à créer des chèques de paie récurrents, qu’ils aient 20 ou 60 ans. La meilleure réponse qu’il a reçue de clients plus âgés est «C’est si simple à lire, j’aurais aimé l’avoir fait quand j’avais 20 ans». Ce ne sont que quelques-unes des leçons exploitables dans le one-man show.

Pour en savoir plus sur la prochaine comédie d’Epstein et obtenir plus de conseils financiers, regardez l’intégralité de l’interview vidéo ici: www.MrBz.com/CharlieEpstein

Pour en savoir plus sur Charlie Epstein et obtenir une copie gratuite de Paychecks for Life, consultez ses sites Web: https://www.CharlieEpstein.com/ et https://www.EpsteinFinancial.com/

