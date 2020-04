Faire la gestion à distance des employés, la bonne façon!

Selon Flexjobs, 66% des employés ont déclaré qu’ils sont plus productifs lorsqu’ils travaillent à distance et 76% d’entre eux se sentent moins distraits lorsqu’ils ne sont pas au bureau. De nos jours, les organisations intègrent ouvertement les employés distants dans leur culture de travail. Cela dit, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Et c’est pourquoi nous sommes là pour vous aider à en faire un processus transparent!

Qu’il s’agisse d’une relation personnelle ou professionnelle, vous devez communiquer et rester connecté. Peu importe le nombre d’employés distants de votre organisation; il est très important de les apprécier et de ne pas les laisser se sentir exclus.

Par conséquent, les gestionnaires doivent être responsables et être suffisamment vigilants pour que les employés distants soient plus impliqués et engagés. Par conséquent, ils doivent savoir comment le faire! Voici quelques conseils pour améliorer votre processus de gestion à distance des employés:

1. Définissez des attentes claires et justes

Chaque organisation a ses propres besoins et attentes des différents rôles qui y sont. L’employé qui assume ce rôle, qu’il travaille à distance ou virtuellement, doit être clair sur ce qu’on attend de lui.

Les gestionnaires doivent être précis et transparents lors de la définition des objectifs pour les employés distants. Qu’il s’agisse de réunions, de délais, d’heures de travail, de réponse aux e-mails ou de mise en place de l’ETA (estimation du temps de livraison), les responsables doivent clairement définir et s’assurer qu’ils sont ciblés et alignés sur les objectifs.

2. Assurez-vous que leur croissance de carrière vous tient à cœur.

Rappelez-vous toujours que les employés à distance ne sont pas des pigistes ou des entrepreneurs. Ils sont comme les autres employés du bureau. La seule différence est qu’ils ne sont pas physiquement présents sur le lieu de travail. Tout comme vous avez des discussions avec vos employés sur leur croissance, assurez-vous de ne pas manquer d’avoir une petite conversation à ce sujet avec vos employés distants.

Parce que les employés éloignés aspirent également à grandir et à apprendre de nouvelles choses dans leur carrière. Avoir des discussions fréquentes en tête-à-tête avec eux vous aidera à découvrir leurs intérêts et leurs objectifs, ce qui vous permettra de développer un chemin de croissance pour eux.

Cela les fera se sentir valorisés et inclusifs envers l’organisation.

3. Facilitez les réunions et le coaching vidéo

Il est toujours préférable d’avoir une communication directe avec vos employés via un appel vidéo plutôt que de les contacter sur un chat, ce qui peut parfois prendre un peu plus de temps pour répondre. Cela ne fera pas qu’établir la transparence, mais vous aidera également à analyser la réaction de vos employés, qui autrement ne serait pas possible via un chat ou un appel téléphonique.

De plus, cela vous permet de leur parler facilement et de déterminer les problèmes éventuels. Vous pouvez le corriger immédiatement avant qu’il ne soit trop tard pour y remédier.

Planifiez régulièrement des rencontres individuelles avec eux et assurez-vous de ne pas l’annuler. Reportez-le, mais n’annulez jamais, car cela pourrait nuire au moral des employés. Si vous avez du mal à en garder une trace, utilisez différents Logiciel HRMS qui vous aident à rationaliser ces fonctions.

4. Rattrapez souvent!

Oui, les appels vidéo jouent un rôle clé pour connecter, coordonner et exécuter les choses à temps avec vos employés distants. Cela vous assurera sans aucun doute que les choses se passent bien. Mais c’est tout? Cela vous aidera-t-il également à établir de bonnes relations avec eux?

C’est à ce moment que vous devez aller plus loin et faire un effort pour connaître vos employés au-delà du travail, un effort pour les connaître en tant que personne! Rejoignez-les juste pour avoir une conversation décontractée et amicale. Faites-les se sentir à l’aise et développez la confiance afin qu’ils puissent vous contacter librement en cas de besoin.

5. Organisez une réunion en face à face une à deux fois par an

Vous êtes-vous déjà demandé comment les personnes avec lesquelles vous travaillez numériquement se trouvent lorsque vous les rencontrez en personne? Bien que vous ayez travaillé avec eux à distance et vous sembliez familier, lorsque vous les rencontrez en personne, il est plus facile pour vous de créer des liens.

Vous pouvez également planifier de voyager ensemble une fois par an afin d’avoir suffisamment de temps pour vous connecter et créer des liens avec vos employés. Cela peut sembler être un gros investissement maintenant, mais aura un impact positif à long terme.