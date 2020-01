Faire l’analyse de rentabilisation d’une expérience positive pour les employés – Econsultancy

Telle est la question que se posent aujourd’hui de nombreuses organisations avant-gardistes.

Comment les entreprises peuvent-elles créer une expérience positive pour les employés?

Un pas de plus vers l’engagement des employés; l’expérience des employés (ou EX) a été définie comme: “une façon de penser centrée sur l’employé au sujet de l’organisation, qui prend en considération la façon dont les employés voient, entendent, croient et ressentent tous les aspects de leur emploi.”

Alors, à part une main-d’œuvre heureuse, quels sont les avantages organisationnels d’une stratégie EX? Voici quelques points importants à considérer.