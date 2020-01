Faire une demande de prêt immobilier est devenu plus facile pour les emprunteurs

Un nouvel outil de recherche en ligne a été lancé par Buy-to-Let Direct pour aider les propriétaires à comparer les prêts hypothécaires à l’achat et à donner un sens aux options qui s’offrent à eux.

Conçu pour aider les propriétaires à naviguer dans le processus souvent compliqué de trouver la meilleure hypothèque en fonction de leur situation, il donne des résultats personnalisés, avec une calculatrice intégrée et des filtres qui incluent le statut fiscal, la taille du portefeuille, le type de locataire, les HMO et le statut de société anonyme.

Jane Simpson, directrice générale de Buy-to-Let Direct, a déclaré: «Le marché des prêts hypothécaires à l’achat est de plus en plus complexe à cause de la multitude de changements réglementaires et fiscaux, donc trouver le bon produit peut être époustouflant.»

La nouvelle installation a été créée comme un «outil de comparaison totalement transparent», qui offre aux propriétaires la possibilité d’accéder à des informations qu’ils ne pouvaient auparavant obtenir que par l’intermédiaire d’un courtier.

Assistance spécialisée

L’outil est soutenu par une équipe de conseillers hypothécaires Buy-to-Let Direct qui sont disponibles pour discuter des demandes des clients; permettre aux propriétaires de faire leurs propres recherches avec la possibilité de consulter un expert s’ils ont besoin d’aide dans leur processus décisionnel.

Vous pouvez accéder à l’outil de recherche d’hypothèques Buy-to-Let Direct en vous inscrivant via un formulaire de demande en ligne. Une fois l’accès approuvé, le processus de demande est déclaré simple et rapide, et les utilisateurs peuvent enregistrer leur progression et stocker les demandes de prêt hypothécaire pour référence future.

Étant donné que Buy-to-Let Direct a accès à plus de 95% des produits d’achat-vente disponibles au Royaume-Uni, même les propriétaires qui préfèrent consulter un courtier pourraient être tentés de voir quelles offres personnalisées ils peuvent trouver eux-mêmes.

