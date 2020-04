Faites face à COVID depuis votre téléphone pour éviter de quitter la maison

Avant l’invasion de COVID-19, les entreprises de mobilité urbaine et de logistique étaient appréciées pour être les meilleures options pour faire face à la circulation et à l’insuffisance des transports publics dans la ville.Cependant, avec la pandémie, ces outils ont montré que leur Les avantages vont au-delà de l’efficacité des transferts, car ils sont devenus une arme pour réduire les risques de contagion lorsque nous devons mener des activités à l’extérieur du domicile.

Avec eux, nous pouvons voyager individuellement pour respecter Sana Distancia, envoyer et recevoir des colis liés aux activités de travail et même demander de la nourriture et des articles nécessaires pour faire face à la quarantaine à la porte de la maison.

Certaines entreprises, en plus de mettre en œuvre des protocoles d’hygiène stricts dans leurs opérations pour éviter les contagions, ont lancé diverses campagnes en faveur des utilisateurs et des partenaires, allant de la garantie d’un service sain et de remises sur les livraisons et les voyages, aux voyages sans coût pour les personnes qui ont besoin de se déplacer en cas d’urgence en raison de (COVID-19).

Si vous êtes en quarantaine, vous pouvez utiliser ces technologies pour continuer à mener vos activités sans soucis.

DIDI Food. Commandez vos aliments préférés directement à votre porte d’entrée.

Pour ne pas vous exposer à un risque d’infection dans votre restaurant préféré, demandez le service à domicile. La plate-forme propose de doubler les promotions en magasin, de faire un pourboire sur l’assistance commerciale et de vous livrer des coupons d’expédition gratuits.

Sourire. Si vous devez quitter votre maison, vous pouvez voyager gratuitement en skate.

Pour faciliter les transferts de ses utilisateurs dans la capitale du pays, la société réalise une campagne de déverrouillage gratuite pour ses scooters. Bien sûr, lavez-vous les mains ou utilisez du gel avec plus de 70% d’alcool pour toucher le guidon avant et après votre voyage.

Mobike. Respectez la distance saine et voyagez dans un véhicule juste pour vous.

Si vous ne voulez pas risquer de voyager dans le métro ou les camions de transports publics, utilisez des systèmes de transport individuels tels que Mobike, qui grâce à son application vous encourage à voyager sur vos vélos en utilisant un gel antibactérien avant et après le voyage.

Jetée. Des transports publics plus sûrs et plus pratiques grâce à la technologie.

La société de services de transfert d’applications a développé une alternative sur sa plateforme pour le secteur des transports publics de tous les itinéraires. Avec lui, vous pouvez avoir la certitude d’attendre, de payer sans espèces et sans camions avec un espace limité.

UBER. Il vous emmènera n’importe où en cas d’urgence.

Au milieu de la crise du COVID-19, la société a offert 500 allers-retours gratuits partout dans la République mexicaine à ceux qui ont besoin d’un transfert d’urgence ou qui n’ont aucun moyen de transport pour un besoin impérieux.

je vais. Atteignez vos clients sans avoir à quitter votre maison et à vous exposer.

Pour soutenir les micro-entreprises, l’application de messagerie propose ses services de livraison en moins de 90 minutes, sans avoir besoin de contact physique, l’option Plus inclut les envois multipoints, jusqu’à 19 lieux de livraison dans la même demande.

Walmart. Demandez ce que vous voulez et ils l’apporteront à votre porte d’entrée.

Afin que vous n’ayez pas à vous rendre au supermarché, le magasin a élargi son offre de service à domicile, maintenant, en plus de passer votre commande gratuitement à partir d’un ordinateur ou de son application, vous pouvez également le faire via un message WhatsApp au numéro 55-5134 -0034.

BlaBlaCar. Ils voyagent ensemble mais respectent la Distance Saine.

Pour une plus grande sécurité sur vos trajets, le service de voyage partagé via l’application a limité à un maximum de trois le nombre de passagers pouvant accompagner le conducteur lors de cette urgence sanitaire du fait de la nouvelle

COVID-19.

Econduce. Mettez votre casque et allez vite à destination dans la ville.

Si vous devez vous déplacer facilement, rapidement et en toute sécurité pour éviter les infections au COVID-19, ce service de transport sur des motos électriques pulvérise les commandes, les boîtes, les casques et les gants avec du désinfectant et de l’alcool liquide afin que vous puissiez voyager sans souci.

