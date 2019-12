Faites pencher la balance en votre faveur – Écrivez pour influencer!

"Temps est de l'argent »… surtout dans un monde compétitif. Une communication imprécise la gaspille et torpille l'opportunité. D'un point de vue commercial, se faufiler dans une correspondance remplie de bavardages bureaucratiques prend du temps, est frustrant et contre-productif. Pour l'individu, vous pourriez être le candidat le plus qualifié, mais si le concours est meilleur pour présenter un cas… vous perdez.

À l'inverse, une écriture puissante fait pencher la balance entre le succès et l'échec. Il ouvre des portes à des opportunités – personnelles et professionnelles – telles que la promotion, le stage et d'autres possibilités sélectives d'élargissement de carrière; subventions; offres de contrat; nominations aux prix; et d'autres applications commerciales. Besoin de fournir des informations pour votre évaluation des performances? Oui, cela s'applique aussi ici!

Alors, comment écrit-on pour influencer? Simple! Maîtrisez le principe du temps et de l'espace: l'attention du lecteur est éphémère, mesurée en secondes et l'espace physique est souvent restreint (par exemple, limites de mots, au-dessus de la ligne de flottaison sur une page Web ou zones délimitées sur un formulaire). L'individu qui tire le meilleur parti du temps et de l'espace gagne souvent. Mark Amtower, animateur de «Amtower off Center» sur Federal News Network, l'a cloué avec ce podcast «Apprendre à écrire – Bref gagne!»… Surtout dans les situations liées à la carrière!

Stratégies pour créer un message convaincant:

Connaissez votre public. C'est la règle cardinale de la communication. Quelle est la familiarité du public avec le sujet – expert, novice ou quelque part entre les deux? De quoi ont-ils besoin ou attendent-ils de votre message? Quels sont leurs valeurs, buts et objectifs commerciaux? Qui sont leur les clients? Comment le public définit-il le succès dans le contexte de ses propres missions? Comment votre message se rapporte-t-il à eux? Qu'est-ce que vous espérons gagner de la public? Décrivez votre message. Ceci constitue votre feuille de route, vous permettant de maximiser le temps et l'espace. Le plan vous aide à élaborer une stratégie de contenu en identifiant la prémisse d'ouverture et les points clés qui mènent à la conclusion. Il vous aide également à recouper le brouillon terminé pour vous assurer que vous avez abordé tous les points prévus et que vous ne vous êtes pas éloigné des informations tangentielles. Faites en sorte que chaque mot compte. J'appelle cela «sculpture de mots». Passez en revue votre projet de phrase par phrase pour purger les mots inutiles, les mots qui monopolisent l'espace, les redondances, le charabia et d'autres formes de bavardage bureaucratique. Une écriture imprécise étouffe votre message et encombre le lecteur, qui peut simplement décider de se désengager. Votre objectif – un produit rédigé de manière concise qui fait jouer chaque seconde du temps du lecteur votre avantage. Écrivez avec empathie. Vous avez reçu rapports, e-mails et autres communications encombrants. Efforcez-vous de ne pas infliger ce type d'écriture aux autres. Assurez-vous que votre produit est facile à lire, compréhensible et sans ambiguïté. Le défi d'aujourd'hui – les lecteurs n'ont pas le temps et la patience de parcourir votre "long" communiqué commercial. Tu veux qu'ils écoutent? Composez pour qu'ils entendent. Inclure des détails. Le détail ajoute de la dimension, de la profondeur et du contexte; il fournit au lecteur un critère mental pour comprendre la signification de votre message. «Employé nommé du trimestre» revêt une plus grande importance lorsqu'il est énoncé plus en détail comme «Employé nommé du trimestre parmi un personnel de 78 personnes, pour la troisième fois cette année». Révisez, modifiez et relisez. Oui, vous avez déjà entendu cela. Cependant, je suis étonné par les produits «finaux» qui n’ont pas bénéficié de ces trois étapes distinctes. Un échec ici perdra l'audience, peu importe la façon dont votre contenu est captivant. Par conséquent, terminez le projet initial, puis mettez-le de côté pendant un certain temps. Revenez avec une nouvelle perspective et assurez le brouillon:

Est logique et factuel, et se déroule sans heurts de l'ouverture à la conclusion

Aborde tous les points clés identifiés dans le plan

Est aiguisé (purgé de bavardage bureaucratique), sans erreur (par exemple, grammaire, ponctuation et orthographe) et répond aux exigences stipulées pour la longueur et le format

Une écriture puissante est liée au succès

Les employeurs recherchent avec diligence des personnes capables d'écrire avec une précision ciblée. Voici 10 raisons:

Étendez votre influence – Gagnez des appels d'offres ou développez des alliances avec d'autres organisations pour tirer parti leur connexions, actifs et influence dans une cause commune. Persuader les autres de se joindre votre effort Défendez votre château – Les ressources sont serrées… plaidez pour éviter les coupes et conserver vos actifs Développez votre empire – Personne ne mérite des ressources supplémentaires pour les nouvelles affaires plus que vous… faites cette Cas Attirez des employés talentueux – Présentez votre organisation en termes attrayants pour les candidats convoités Conserver et développer les talents internes – Composer des évaluations puissantes et efficaces pour faire avancer les carrières de personnes méritantes Participez à des programmes de récompenses – Gagnez des distinctions et autres distinctions pour votre entreprise et vos collaborateurs Tirer parti des bonnes nouvelles – Réalisations de la trompette via des articles, des blogs, des communiqués de presse, des newsletters et d'autres supports marketing, etc. Défendez la signature et la réputation du patron – Seuls les produits de qualité doivent porter son nom. Cela s'applique également à la défense de votre propre réputation Informer le patron ou d'autres cadres – Les secondes et les mots comptent – Votre réputation et votre projet sont en jeu Faites le miracle occasionnel – «Ils» disent: «Ça ne peut pas être fait.» Prouvez-leur le contraire!

Une écriture puissante change des vies!

C'est mon cri de bataille! Vos mots peuvent faire pencher la balance entre le succès et l'échec. Une fois, j'ai transformé une unité de 480 personnes de l'Air Force parmi les plus perdantes en récompenses professionnelles et trimestrielles à l'échelle de l'État… en celle à battre. Comment? J'ai développé ma méthodologie d'écriture et leur ai appris à composer des nominations gagnantes.

Les compétences en rédaction font partie intégrante de carrières réussies, en particulier celles dans les domaines scientifiques, techniques et autres domaines spécialisés. Pourquoi? Les décisions de financer des programmes sont souvent prises par des personnes aux compétences variées: administration, fonction publique, secteur connexe ou formation scientifique générale. Pour cette raison, le promoteur doit présenter une proposition claire, concise et convaincante en termes qui résonne avec tous les décideurs.

L'écriture puissante est une compétence de la vie – simple et simple – applicable aux personnes âgées du secondaire face à l'essai de candidature au collège par le biais de professionnels installés dans le lieu de travail. Tirer parti de la puissance de votre propre mot écrit ouvre vraiment des portes à des opportunités.

Mon appel à l'action? Vous avez passé des années (et des fonds importants) à développer une expertise dans la spécialité que vous avez choisie. Investissez une petite fraction de ce temps pour renforcer vos compétences en écriture et devenir plus compétitif dans ce domaine! Oh, les opportunités qui vous attendent!