Familles: allégement fiscal 2020, toutes concessions

L’Italie est un maillot noir dans l’UE pour les nouveau-nés, de sorte qu’il y a 7,6 naissances pour mille habitants. De là, le gouvernement a commencé à introduire avec le Loi de finances 2020 une série d’allégements fiscaux et de modifier ceux existants. Voyons voir ce qu’ils sont.

Bonus bébé 2020

la bébé bonus elle est versée pour tout enfant né ou adopté du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Contrairement à celui existant aujourd’hui qui est valable jusqu’à 3 ans de vie de l’enfant, le nouveau bonus bébé ne sera reconnu que pour un an. L’ISEE change également, l’indicateur de la situation économique équivalente, sur la base duquel le bonus peut être demandé.

Si le bonus est actuellement dû à condition que le ménage soit en possession d’un ISEE n’excédant pas 25 000 euros, à partir de 2020 la prestation sera répartie comme suit:

allocation annuelle de 1 920 euros pour les familles avec Isee ne dépassant pas 7 000 euros;

allocation annuelle de 1 440 euros pour les familles avec Isee supérieures au seuil de 7 000 euros et non supérieures à 40 000 euros;

allocation annuelle de 960 euros pour les familles avec un mineur Isee supérieur à 40 000 euros.

Dans le cas d’un enfant suivant le premier, né ou adopté en 2020, le montant du chèque bonus bébé sera majoré de 20%.

Bonus pépinière 2020

En plus du bonus bébé, la manœuvre budgétaire 2020 a également modifié les règles concernant le bonus nursery. la prime à la maternelle a été introduite en 2016 et est une contribution versée par l’INPS pour couvrir les frais de scolarité pour la fréquentation des écoles maternelles publiques et privées pour les enfants, ou pour l’introduction de formes de garde à domicile pour les enfants de moins de trois ans souffrant de pathologies chroniques graves. Le montant du bonus est modulé en fonction de la valeur de l’ISEE et peut atteindre jusqu’à 3 000 euros par an.

La loi de finances 2020 établit que le prime à la maternelle est payé par l’INPS dans les montants suivants:

3 000 euros pour les ménages avec ISEE (mineurs) d’une valeur allant jusqu’à 25 000 euros;

2 500 euros pour les ménages avec modèle ISEE (mineurs) d’une valeur comprise entre 25 001 et 40 000 euros;

1 500 € pour les ménages avec le modèle ISEE (mineurs) d’une valeur supérieure à 40 000 €.

Bonus d’allaitement

La nouveauté absolue introduite par la loi de finances 2010 est la bonus d’allaitement, une contribution jusqu’à concurrence du montant annuel maximum de 400 € par enfant et jusqu’à la fin du sixième mois de vie de la même chose pour les mères qui ne peuvent pas allaiter pour des conditions pathologiques graves. Un décret spécial du ministère de la santé est prévu sur cette prime qui établit quelles exigences économiques seront requises pour l’accès et pour quelles pathologies.

