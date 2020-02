Familles italiennes qui ont amélioré leur situation économique

Les Italiens reviennent vers l’avenir avec confiance. C’est ce qui ressort de recherche «Satisfaction des citoyens» menée par Istat.

Selon l’institut central de statistique, le situation économique la part des ménages qui estiment que leur situation économique s’est améliorée ou inchangée par rapport à l’année précédente a fortement augmenté (74,1% contre 70,6% en 2018).

En particulier, la perception de stabilité (65,2% contre 62,5% en 2018) et même légèrement celle des amélioration de la situation (8,9% contre 8,1% en 2018).

Par rapport à 2018, la croissance a affecté hommes et femmes également et tous les groupes d’âge, en particulier les 55-59 ans (de 49,8% à 55,4%) et les 60-64 ans (de 54,1% à 58,7%).

Il n’y a pas de différences significatives entre les sexes.

Par rapport à l’âge, les jeunes (17-19 ans) et les personnes âgées de 60 ans et plus sont plus satisfaits que les individus des classes d’âge moyen (20-59 ans).

Par rapport à la condition professionnelle la croissance est supérieure à la moyenne entre les travailleurs indépendants (de 48,7% à 54,7%) et les retraités (de 58,0% à 63,8%).

Au niveau territorial, 62,1% des citoyens de la Nord, 56,1% des personnes centre et 49,3% des résidents du midi. Dans ce dernier domaine, où les gens sont généralement moins satisfaits, l’an dernier, la proportion de «très ou assez satisfaits» a augmenté (de 43,7% à 49,3%) (tableau 6). attaché)