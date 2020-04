FBI: les escrocs de COVID-19 ciblent les détenteurs de crypto-monnaie

Le Federal Information Office (FBI) des États-Unis a averti lundi que les escrocs sont sur le point de déclencher une croissance des arnaques par crypto-monnaie et COVID-19.

Selon le FBI dans un communiqué, la menace est mondiale, opportuniste, elle peut être incroyablement dangereuse. Selon l’avertissement, le problème est aggravé par le fait qu’un nombre croissant de marchands acceptent désormais les crypto-monnaies.

“Les escrocs profitent de la peur et de l’incertitude croissantes pendant la pandémie de COVID-19 pour voler votre argent et le blanchir à travers l’écosystème complexe des crypto-monnaies”, a déclaré le FBI, et ciblent leurs victimes quel que soit leur âge.

Les services qui détectent le spam peuvent être utiles pour identifier les escroqueries potentielles. Source: coindesk.com

Les agents croient que les escrocs adapteront leur inclination à la situation actuelle, se présentant peut-être comme de nouveaux travailleurs à distance qui collectent des “dons” par courrier électronique, des vendeurs d’équipements de sécurité travaillant en dehors du commerce électronique établi, ou même comme des institutions. les organismes de bienfaisance qui acceptent les crypto-monnaies, qui est un signe d’avertissement important.

Les escroqueries peuvent également être présentées avec des méthodes plus traditionnelles telles que l’extorsion, mais avec une “torsion” où les escrocs menacer de vous infecter, vous et / ou votre famille, avec un coronavirus à moins qu’un paiement ne soit envoyé à un portefeuille BTC.

Les agents conseillent aux internautes de faire preuve de bon sens, de vérifier la légitimité des fournisseurs, de rester à l’écart de leurs comptes bancaires et de signaler les tentatives de chantage et d’extorsion aux forces de l’ordre. Le FBI n’a pas immédiatement répondu aux questions sur ce qui a déclenché l’avertissement.

L’avertissement est la dernière annonce de service public (PSA) au niveau gouvernemental concernant les escroqueries aux crypto-monnaies par COVID-19, un fléau malveillant, apparemment aussi répandu dans le monde que le virus lui-même. Les voleurs ont volé 2 millions de dollars de crypto-monnaies en raison de la panique des demandeurs d’équipements de protection individuelle (EPI) en Asie, ils ont également harcelé les appels téléphoniques au Royaume-Uni avec des messages texte malveillants et des régulateurs financiers effrayés, y compris le FCA et SEC.

Il n’est pas certain que ces escroqueries sur le thème des coronavirus soient plus ou moins efficaces que leurs homologues traditionnels. La recherche de Chainalysis a indiqué que les escrocs de crypto-monnaie atteignent la cible aussi souvent qu’ils l’étaient avant la crise COVID-19, même si leurs profits ont été considérablement réduits par de violents changements de prix du bitcoin.

Version traduite de l’article de Danny Nelson, publiée sur CoinDesk.