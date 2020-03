Fed, un nouveau Qe potentiellement illimité commence

23 mars 2020, par Alberto Battaglia

La Réserve fédérale a annoncé une nouvelle extension du plan d’achat de titres pour soutenir l’économie américaine (assouplissement quantitatif) pour des quantités potentiellement illimitées, affirmant que la taille du plan sera dictée par la nécessité. Pas de toit par défaut.

La déclaration de la Fed concernant la gravité de la pandémie de coronavirus laisse peu de doute qu’elle prédit une étoile et des rayures “quoi qu’il en coûte”:

«La pandémie de coronavirus cause d’énormes difficultés aux États-Unis et dans le monde. La première priorité de notre pays est de prendre soin des personnes touchées et de limiter la propagation du virus “, a déclaré la Fed dans un communiqué.” Bien que de grandes incertitudes demeurent, il est devenu clair que notre économie sera confrontée à de graves perturbations. Des efforts énergiques doivent être déployés dans tous les secteurs public et privé pour limiter les pertes d’emplois et de revenus et favoriser une reprise rapide une fois que les perturbations auront disparu. “

Les mesures de la Fed en bref

Dans l’ordonnance, la Réserve fédérale a annoncé:

L’achat de bons du Trésor et de titres adossés à des créances mobilières “en quantité nécessaire pour soutenir le fonctionnement régulier des marchés”; c’est-à-dire un support potentiellement illimité

La création d’un véhicule par lequel la Fed pourra acheter des obligations directement auprès de sociétés américaines de qualité investment grade (c’est-à-dire avec des notes supérieures au seuil de la jonque).

Un plan d’achat de 100 milliards de titres dont les actifs sous-jacents sont des activités courantes telles que les prêts étudiants, le financement d’achats de voitures, les prêts aux petites entreprises.

La mise en place d’un programme de prêts aux entreprises sur la rue Main dont l’objectif sera de fournir du crédit aux petites et moyennes entreprises.

