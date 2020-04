Fedea rejette une exonération fiscale générale

La Fondation pour les études économiques appliquées (Fedea) a rejeté la possibilité d’une remise des dettes fiscales ou des cotisations sociales générales en raison de la crise survenue face à l’épidémie de coronavirus, selon ce que certains forums d’entreprises ont évoqué.

De Fedea, ils ont indiqué que cette possibilité “n’avait pas de sens”, bien qu’ils préconisent d’en faciliter le report.

Les experts de Fedea ont souligné que les obligations fiscales devraient être adaptées aux capacités non seulement des entreprises, mais aussi des travailleurs, de sorte qu’une série d’ajustements nécessaires devraient être effectués pour correspondre à la situation actuelle, mais ils disent ” sans dérogation générale. “

En outre, il a préconisé de faciliter les reports pendant la phase de confinement et de paralysie de l’entreprise pour des raisons de gestion et toujours “dans des circonstances vérifiables”.

Dans le communiqué qu’elle a publié cette semaine, Fedea fait valoir que les transferts généralisés de revenus aux familles ou aux entreprises “seront un gaspillage s’ils atteignent ceux qui n’en ont pas besoin”.

Au contraire, Fedea a déclaré qu’il était nécessaire de définir à qui et pourquoi les transferts de revenus sont effectués, à la fois aux familles et aux entreprises, et d’effectuer un contrôle ultérieur.

En tout état de cause, les experts de Fedea ont souligné que, dans cette première phase de la crise des coronavirus, la priorité est de garantir la liquidité des entreprises afin qu’elles puissent maintenir leur capacité de production et assurer aux familles un niveau de revenu adéquat, Car si cet équilibre n’est pas atteint, il existe un risque d’entrer dans une crise de solvabilité.

Selon lui, la crise économique devra être abordée avec une combinaison de politique monétaire et budgétaire dans laquelle les institutions européennes et, en particulier, la Banque centrale européenne (BCE) joueront un rôle très important.

