Féminicide # 9M

Ils nous tuent pour ne pas avoir obéi, pour avoir porté une jupe courte, pour avoir regardé ou parlé à un autre homme, pour avoir dit non. En bref, ils nous privent du droit le plus fondamental qui soit de vivre car notre existence est sans valeur, nous valons ce que notre père, notre partenaire ou l’homme que nous rencontrons décide de ce que nous valons.

Ils nous ont réifiés, rendus invisibles, annulés, au secret, torturés psychologiquement; alors ils nous maltraitent, nous violent, nous blessent ou nous mutilent même si nous sommes vivants ou morts, qui le fait? Il peut s’agir d’un homme proche ou d’un étranger, pensez-vous que ce n’est pas suffisant? Bien couplés à cela, ils exposent nos corps après avoir été tués. Pire? Ceux d’entre nous qui luttent pour renverser la situation sont appelés «féminazis», est-ce grave? Pour commencer, ce terme est mal utilisé, mais en réfléchissant à la signification du suffixe «nazi», ne serait-ce pas plutôt ceux qui se retrouvent avec nous d’une manière aussi atroce?

Non contents de cela, les médias et les autorités nous tiennent pour responsables d’avoir séjourné là-bas, de s’être habillé ainsi, d’avoir été là. Ces messieurs sont appelés fémicides, comme l’indique l’article 325 du Code pénal fédéral. Non, ce n’est pas la même chose que de tuer un homme pour tuer une femme parce qu’elle en est une, cela s’appelle un crime de haine.

Je sais que cela a été des millénaires de domination et de violence contre les femmes, c’est pourquoi beaucoup de gens l’ont normalisé, cela existait depuis avant notre naissance, c’est pourquoi ils ne le voient pas et ils ne le comprennent pas non plus, mais croyez-moi quand je dis que même si cela semble «naturel», il ne le fait pas ça l’est.

Ce n’est pas une lutte lancée d’hommes contre des femmes, c’est une recherche infatigable pour que nous vivions tous mieux. Messieurs, ce réveil vous dérange-t-il? Dommage, mais ce que je peux vous dire, c’est que vous bénéficierez également de ce changement. Il est dans notre intérêt que les femmes soient libres et que les hommes soient également exempts de paradigmes sexistes.

Et si à ce stade vous pensez: je suis stigmatisé parce que “je ne viole pas”, “je ne tue pas”, “ne me laisse pas aller féminazis”, “faisons une journée sans hommes, alors”; Cela ne signifie pas que vous ne violez même pas passivement de manière agressive sans vous rendre compte des femmes qui vous entourent. Pourquoi? Parce que vous pensez que la femme “est plus fragile par nature”, “elle est jolie mais idiote”, “intelligente mais moche” “elle grogne si elle veut changer les choses” et vous l’êtes parce que vous disqualifiez et invalidez sa lutte.

.