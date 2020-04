fermeture verte lundi (+ 1.78%)

L’Ibex 35 a clôturé en vert lundi (+ 1,78%). La Bourse de Madrid a clôturé la séance avec son indice de référence à 6 731,8 unités, la prime de risque à 135 points de base et le rendement de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,884%.

Les investisseurs surveilleront cette semaine la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), qui se réuniront pour discuter de nouvelles mesures de relance pour faire face à l’impact économique de Covid-19.

Les réunions des banques centrales des États-Unis et de l’Europe auront lieu après que la Banque du Japon aura décidé d’augmenter la puissance de feu de ses mesures de secours quantitatives et qualitatives face à l’impact “de plus en plus grave” de la pandémie de Covid. 19 dans l’économie, il va donc retirer la limite maximale de ses achats de dette souveraine, en plus d’augmenter sensiblement les achats de dette des entreprises.

Cette semaine sera également marquée par les résultats des banques espagnoles, dont Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank et Sabadell, dans un scénario marqué par le coronavirus et par des projets de réactivation de l’économie dans certains pays européens comme l’Italie. Ce lundi, la Deutsche Bank a annoncé qu’elle prévoit d’annoncer un bénéfice de 66 millions d’euros jusqu’en mars, supérieur aux attentes.

Les plus fortes augmentations de l’Ibex 35 ont été présentées par Acerinox (+ 6,59%), Viscofan (+ 5,38%), Acciona (+ 4,35%), Naturgy (+ 3,64%), BBVA (+3, 59%), Meliá (+ 3,57%), Santander (+ 3,46%), Inditex (+ 3,44%) et Arcelormittal (+ 3,36%).

Au contraire, ils ont présenté des baisses MásMóvil (-1,54%), Endesa (-1,18%), CIE Automotive (-1,12%), Enagás (-0,78%), Ferrovial (-0,68 %), Cellnex (-0,61%), Sabadell (-0,34%), Bankia (-0,34%) et CaixaBank (-0,29%).

Les autres bourses européennes ont également enregistré des progrès, 1,34% à Londres, 2,30% à Paris, 2,88% à Francfort et 2,86% à Milan.

Le baril de référence West Texas Intermediate (WTI) pour les États-Unis s’échangeait à 12,26 $, tandis que le brut Brent, une référence pour l’Europe, était au prix de 19,19 $.

Enfin, l’euro se termine lundi s’échangeant pour 1,0832 $ sur le marché des changes.

