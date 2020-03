Ferrari ferme Maranello et arrête sa production en raison du coronavirus

Le monde continue en suspens après les derniers événements liés à la pandémie qui se propage de plus en plus chaque jour, en attendant que les mesures prises par les gouvernements respectifs servent à mettre fin à un coronavirus qui a paralysé pratiquement toutes les activités sportives dans le monde.

Alors que le gouvernement italien a délivré un permis spécial à l’époque pour que la direction de Ferrari et le reste des travailleurs qui n’avaient pas encore mis le cap vers l’Australie puissent le faire normalement, c’est au tour de l’usine de Maranello de fermer ses portes, y compris la section de Formule 1. Les revers avec la fourniture du châssis ont ralenti la production de voitures de rue dans ce domaine, donc Maranello et Modena ils resteront fermés jusqu’à la prochaine 27 mars, bien que les employés puissent travailler à distance.

Les cadres supérieurs de l’équipe ont plaidé pour le respect de la santé de leurs travailleurs.

Le positif Dans le coronavirus de l’équipe McLaren jeudi de ce qui devait être le Grand Prix d’Australie 2020, il a déclenché toutes les alarmes, jetant ainsi les bases du retrait du Woking GP des suivants malgré le fait que Andreas Seidl restera avec sa famille à Melbourne pour élever leurs esprits.

“Dans des moments comme celui-ci, ma gratitude va surtout aux femmes et aux hommes de Ferrari qui, avec leur formidable engagement ces derniers jours, ont démontré la passion et le dévouement qui définissent notre marque»A commenté Louis Camilleri, PDG de Ferrari. “Avec nos fournisseurs, ils ont assuré la production de l’entreprise, et il est pour notre respect envers eux, pour leur tranquillité et celle de leurs familles, que nous avons décidé de prendre cette mesure. Nos clients et nos fans sont également en tête de nos réflexions en ce moment alors que nous nous préparons pour un redémarrage solide. »