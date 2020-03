Ferrari prête à redémarrer les moteurs, elle démarre le 14 avril

27 mars 2020, par Mariangela Tessa

Alors que l’urgence coronavirus il ne montre aucun signe de retour, sur le front industriel des signes d’optimisme viennent de Ferrari. Le cheval cabré a annoncé qu’il était prêt à “redémarrer ses moteurs” le 14 avril. A cette date la société a annoncé qu’elle voulait redémarrer la production.

À condition toutefois que la continuité de la chaîne d’approvisionnement soit garantie.

«Toutes les activités de l’entreprise – expliquent-ils à Maranello – qui peuvent être réalisées grâce à un travail agile se poursuivront régulièrement comme cela a été fait au cours des dernières semaines. L’entreprise continuera à prendre en charge les jours d’absence de ceux qui ne peuvent pas profiter de cette solution. “

Face à la grande incertitude et imprévisibilité de Covid-19, l’entreprise prend toutes les mesures les plus appropriées pour assurer le bien-être et la santé de ses collaborateurs, dans l’intérêt de toutes ses parties prenantes.

Maranello précise désormais qu’il sera en mesure de fournir de nouvelles indications sur les orientations financières le 4 mai, lors de la conférence téléphonique avec la communauté des investisseurs concernant les résultats du premier trimestre.

Mais dans ce cas également, des signes positifs arrivent. “Au vu de la valeur de la marque, de notre solidité financière et du modèle économique – expliquent-ils à Ferrari – nous sommes confiants dans notre capacité à générer de la valeur pour toutes les parties prenantes au-delà des incertitudes à court terme”.

