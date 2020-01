Ferruccio Lamborghini, personnage perturbateur | WSI

La passion des motos, la nouvelle collection de montres, les projets pour le marché asiatique et la vie privée: l’héritier d’une grande famille italienne raconte son histoire

À seulement 28 ans, Ferruccio Lamborghini marque le nouveau cap de la Tonino Lamborgini, une entreprise fondée par son père il y a 35 ans. Il est déterminé, enthousiaste et conscient de ce que signifie être né dans une famille comme la sienne. À Wall Street, l’Italie parle exclusivement de ses projets ambitieux.

Ferruccio Lamborghini

Que signifie avoir l’ADN de Lamborghini?

«Je pense qu’il est naturel de penser à des concepts tels que la vitesse, le défi, la performance. Je voudrais donner une interprétation différente: la véritable caractéristique distinctive de l’ADN Lamborghini est la créativité. Mon grand-père était un créateur: il a commencé par les tracteurs, est passé aux brûleurs et aux climatiseurs, puis est passé aux voitures de sport, à l’hydraulique et à la production de vin. Seul un esprit créatif peut le faire. Dans le même esprit, dans les années 80, mon père a développé ses produits en combinant des éléments de style avec des éléments mécaniques “.

Sa passion pour l’automobile et l’ingénierie lui a été transmise par son grand-père, dont il tire son nom. Comment l’avez-vous influencé?

«Mon grand-père est décédé en 1993. Je me souviens de lui grâce à mon père, aux personnes qui ont eu la chance de travailler avec lui et à quelques interviews que j’écoute à temps. Je m’inspire de ses concepts qui, aujourd’hui encore, sont absolument d’actualité “.

Quel est l’enseignement le plus important que vous ayez reçu de votre père?

“Avoir une vue d’ensemble et une certaine élasticité mentale pour gérer de nombreux produits différents: un homme de chiffres ne peut pas mener une entreprise uniquement avec la mentalité d’un homme de finance. Un leader doit être capable de tout faire, de la finance au produit, du marketing à la communication “.

Les croquis des modèles Spyderleggero Chrono et Bearing

La relation père-fils: quels sont les avantages et les inconvénients de travailler dans une entreprise familiale?

«Il y a beaucoup d’avantages et peu d’inconvénients: le pro est la satisfaction de créer quelque chose ensemble, malgré la génération qui nous sépare. Mon père m’avait à 43 ans, cela m’a amené à devoir accélérer un peu le moment de mon entrée dans l’entreprise, mais cela a aussi enrichi notre relation. Il m’a aidé à mûrir du côté des entreprises et je lui ai donné un aperçu plus moderne. Il y a une grande synergie entre nous. Je dois cependant avouer que le fait d’avoir le sang perturbateur d’une Lamborghini ne m’a pas toujours aidé à être très diplomate dans les discussions … “.

Qui est Ferruccio Lamborghini? Quelles sont vos passions?

«Je suis le garçon d’à côté. J’ai un style de vie très différent de ce que l’on peut attendre d’une Lamborghini. Je n’aime pas les situations «bruyantes», je suis une personne seule, l’anonymat est pour moi le maximum du luxe. J’ai une femelle husky nommée Miura et un loup tchécoslovaque métis nommé Arthur. J’adore marcher avec eux dans les collines. Je me sens aussi un petit loup: j’ai peu d’amis, mais très fidèle. Ensuite, il y a les vélos, ma plus grande passion. Aujourd’hui, je cours comme passe-temps, mais j’étais pilote professionnel jusqu’en 2014. J’ai décollé d’une certaine satisfaction: un championnat italien, des courses pour le championnat du monde et pour les Européens “.

L’univers Tonino Lamborghini comprend des montres, des smartphones de luxe, des lunettes, des parfums, des boissons et des projets immobiliers en Asie. Quelle est la philosophie qui unit ces mondes?

“Mon père a toujours voulu donner à l’entreprise une approche transversale alliant exclusivité, qualité et art de vivre. Je veux travailler sur ce concept de style de vie avec cette créativité qui a toujours représenté Lamborghinis ».

La nouvelle ligne de montres suisses Tonino Lamborghini a été entièrement imaginée par elle. Au premier plan se trouve le Bearing, inspiré de la première montre créée par son père en 1983. Quelles sont les caractéristiques de ces modèles?

«Passé, présent et futur se rejoignent dans le Bearing, une montre qui fait référence à notre héritage mécanique et d’ingénierie. Je voulais le proposer dans une nouvelle clé, ce qui en fait un point de départ pour redéfinir toute la collection, qui comprend aujourd’hui les nouveaux modèles Cuscinetto R, Panfilo et les deux Spyderleggero. Nous avons travaillé avec le designer italien Fulvio Locci et le fabricant historique de haute horlogerie suisse Armand Nicolet ».

Les modèles Panfilo, Bearing R et Bearing

Quels matériaux avez-vous utilisés?

«Les cinq nouveaux modèles sont en titane grade 2, à l’exception du Spyderleggero, qui en plus d’avoir une lunette et un fond en titane, a également un boîtier central en aluminium anticorodal. Ceci est lié à mon passé dans le monde de la course, notamment en ce qui concerne l’ergonomie et la légèreté. Nos montres ont des dimensions importantes, nous avons travaillé sur des matériaux légers – comme les vis Torx et la couronne en titane, la boucle déployante en titane et en acier du bracelet – avec une forte technicité “.

Aujourd’hui, vous êtes présent en Chine avec des hôtels 5 étoiles et des projets immobiliers. Quelle est l’importance du marché asiatique?

«La Chine est historiquement un ami de Tonino Lamborghini. Dans les années 80, mon père a été l’un des pionniers du marché asiatique alors inexploré. Notre objectif aujourd’hui est d’intensifier notre présence avec des logiques complètement différentes du passé, en se concentrant sur des projets de qualité “.

Cela inclut-il également les nouveaux hôtels de luxe?

Nous avons trois hôtels cinq étoiles: un boutique-hôtel à Suzhou, un hôtel du centre-ville d’affaires à Kunshan et une station balnéaire de luxe à Huangshi. Nous avons ensuite des projets en construction: deux tours, un résidentiel et un hôtel, à Chengdu. Nous établirons une joint-venture à Hong Kong pour la distribution de nos produits et le contrôle de toutes les activités en ligne. Dernier point, mais non des moindres, les salles d’exposition et les points de vente de la ligne d’ameublement, qui comprennent des meubles, des carreaux et des robinets ».

Plans futurs: le vin de Tonino Lamborghini arrivera-t-il également?

“En 1968, mon grand-père a créé un domaine viticole dans un domaine en Ombrie, au pied du lac Trasimène. Après sa mort, les rues du domaine et ma famille se sont séparés, mais nous avons continué à produire du vin sous l’une des deux marques, Sangue di Miura. En 2015, cette propriété a été reprise par un entrepreneur italo-chinois, avec qui j’ai immédiatement établi une excellente relation. Je lui ai proposé une joint-venture pour reconnecter les marques et la famille Lamborghini à la propriété. Riccardo Cottarella, l’un des œnologues les plus connus au monde, travaille déjà sur la définition des assemblages des nouveaux vins Lamborghini Sangue di Miura. C’est une grande satisfaction pour moi aujourd’hui: la dernière photo que j’ai avec mon grand-père est en plein dans ce domaine. Après 26 ans, je suis retourné là-bas. “

L’article complet a été publié dans le numéro de janvier du magazine Wall Street Italia.