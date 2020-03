Fiat Chrysler ferme ses usines en Europe en raison du coronavirus

Après les premières fermetures d’usines italiennes à la fin de la semaine dernière, le groupe Fiat Chrysler Automobiles a décidé d’arrêter les chaînes de montage et de fermer ses installations en Europe en raison de la crise des coronavirus. Et pas seulement en Italie, puisque les usines du Groupe FCA en Serbie et en Pologne ont également été fermées. À l’heure actuelle, la date d’ouverture annoncée est le 27 mars.

C’était l’une des mesures que nous attendions depuis la fin de la semaine dernière. Après l’annonce par Lamborghini de la fermeture de sa seule usine, celle de Sant’Agata Bolognese, Ferrari a confirmé au cours du week-end qu’elle arrêtait également la production dans ses différentes installations de Maranello, renvoyant tous ses employés chez eux. Pour ce que ce n’est qu’une question d’heures que le groupe FCA a pris la même mesure avec ses nombreuses usines en Italie.

Selon un récent communiqué de presse de la société italo-américaine, le groupe Fiat Chrysler Automobiles fermer la grande majorité de ses sites de production en Europe jusqu’au 27 mars. Bien que cette mesure affecte non seulement les usines situées sur le territoire italien, mais les différentes usines FCA que nous pouvons trouver en Pologne et en Serbie. Pour l’instant, la société n’a pas annoncé la fermeture des installations de Bursa, situées en Turquie, ni celles de Bihor, en Roumanie.

Usine de Mirafiori.

Donc pour le moment on peut dire que La production presque complète de FCA sur le continent européen est paralysée, qui affectera de nombreuses marques et pas seulement européennes. Étant donné que certains modèles de Jeep sont également fabriqués en Italie, comme la petite Jeep Renegade, qui utilise la même plate-forme que la Fiat 500X.

“La suspension temporaire fait suite à la mise en œuvre d’une série d’actions en réponse à l’urgence COVID-19 et permet au groupe de répondre efficacement à l’interruption de la demande du marché en assurant l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement” … «Le groupe utilisera ces arrêts pour effectuer des révisions et des améliorations des protocoles de production et de contrôle de la qualité au profit de nos clients et améliorer la productivité. Le groupe travaille avec sa chaîne d’approvisionnement et ses partenaires commerciaux pour se préparer au redémarrage. des opérations de production et atteindre les niveaux de productivité prévus, malgré la suspension temporaire. ” FCA.

Comme prévu, la fermeture de ces usines entraînera un retard dans de nombreuses livraisons programmées des marques concernées, Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Maserati ou Jeep. Bien que la société ait déjà averti qu’elle avait cessé tenant compte d’une reprise rapide de la production une fois possible. Les usines dont la fermeture a déjà été confirmée sont celles de Melfi, G. Vico (Pomigliano), Cassino, Mirafiori Carrozzerie, Grugliasco et Modena en Italie, alors qu’en Serbie Kragujevac ferme et en Pologne celle de Tychy, bien que le de Skoczòw et Bielsko-Biala, également en Pologne.