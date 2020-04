Fiat reviendra sur le segment D après son expérience avec le Freemont

Ce sont des temps de changement pour Fiat. La marque italienne connaît un véritable renouvellement de produit qui a commencé avec la nouvelle génération de la Fiat 500. Mais en plus de mettre à jour ses modèles actuels, le constructeur automobile introduira de nouveaux véhicules qui lui permettront de revenir dans les catégories où il était autrefois présent. Comme le segment D, dans lequel la Fiat Freemont a déjà été vendue.

Fiat Ce n’est pas une marque sans rapport avec la fusion de Fiat Chrysler Automobiles avec le Groupe PSA. L’union des deux constructeurs se traduira par un véritable géant de l’industrie automobile au niveau mondial. Le quatrième plus grand producteur de véhicules. Sans aucun doute, Fiat sera plus ou moins influencé par ce mouvement stratégique. Cependant, avant que l’union de FCA et PSA ne se concrétise, la révolution a déjà atteint la firme italienne.

Le lancement de la nouvelle génération de la Fiat 500 qui a amené l’arrivée de la version 100% électrique de cette petite voiture urbaine en Europe est un exemple clair de ce qui se passe dans les entrailles de cette société automobile. Bref, cela fait un moment que Fiat travaille au renouvellement de sa gamme de modèles. Après l’arrivée de la nouvelle génération de la 500, ce sera le tour de la Fiat Tipo et plus tard la Panda fera de même.

Le Fiat Freemont était un SUV du segment D basé sur le Dodge Journey.

Désormais, au-delà de la mise à jour de ses modèles actuels, Fiat est également plongée dans la conception d’un programme produit authentique. Toute une série de lancements qui auront lieu dans les années à venir. Fiat a proposé de revenir au segment B avec un nouvel utilitaire, sorte de successeur de la Fiat Punto, et fera de même se réintroduisant dans le segment D après l’expérience acquise de son temps avec la Fiat Freemont.

Olivier François, président de Fiat et haut responsable de la FCA, a fait des déclarations très intéressantes qui nous permettent de décrire certaines des clés de la feuille de route que cette marque importante va suivre. «J’annonce le grand retour de Fiat sur le segment B. Nous croyons toujours fermement au double ADN de Fiat, avec, d’une part, la famille 500, qui adopte un positionnement premium et, d’autre part, une offre plus accessible et plus minimaliste, incarnée par le concept Centoventi “, a déclaré François.

La version de production de la Fiat Centoventi est en cours et permettra d’élargir la gamme des voitures électriques Fiat. En outre, le chef de la firme italienne a souligné l’avenir qui attend le Panda, assurant que «le Panda est un modèle aujourd’hui, il deviendra une famille, qui ne s’appellera pas nécessairement Panda. Nous nous mettons au travail pour le développer, et je le trouve très intéressant dans le contexte de l’électrification. Le le futur Panda doit démocratiser l’électricité».

24 heures sur 24 avec le successeur de la Fiat Punto, Fiat lancera-t-elle un nouvel utilitaire?

De retour au segment D, le modèle conceptuel Centoventi jouera également un rôle pertinent. «L’approche innovante et créative de Centoventi s’appliquera également aux segments C et D, avec un véhicule de 4,50 à 4,60 mètres. A moyen terme, nous aurons une gamme complète et très renouvelée et six modèles », a expliqué François.