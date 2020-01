Fidartis est né, un groupe multi-family office pour conseiller les clients à revenus élevés

Compte tenu du besoin croissant de protéger le patrimoine et d’assurer une transmission générationnelle efficace de la richesse, il est né Fidartis, société indépendante spécialisée dans multi-family office et qui vise à fournir des conseils, assistance et services aux clients à revenu élevé.

L’entreprise, qui propose des outils de protection d’actifs et des synergies générationnelles (conseil juridique et fiscal, banque et conseil aux entreprises, immobilier) sur mesure et à forte valeur ajoutée, est née de l’expérience dele PDG Michele Muscolo et le président Stefano Zorzi, qui ont recours à l’aide de professionnels des domaines juridique et économique.

“La prochaine décennie verra l’art comme un actif d’investissement qui nécessitera une attention et une assistance égales à celles consacrées aux actifs financiers, immobiliers et d’entreprise du client”, ont-ils expliqué dans une note. Muscle et Zorzi.

Parmi les outils, le “Service de conciergerie”, qui permet aux clients de recevoir une assistance dans le transfert de biens mobiliers et dans la définition des activités philanthropiques, la formule «prêt d’art “ apporter une assistance pour garantir l’exploitation économique temporaire d’une œuvre ou d’une collection d’art, la rendre liquide, et “Fidartis Education”, qui promeut une formation destinée aux conseillers financiers et aux professionnels.

Fidartis Education il prévoit également un “mini-master” qui vise à corréler Droit, art et marché à travers un cours de 4 jours qui analysera des problèmes divers et complexes – civils, fiscaux et criminels – liés à la conservation, la circulation et les contraintes des œuvres d’art. Tout cela afin de renforcer les compétences des consultants sur cette importante question de la gestion du patrimoine artistique qui sera, dans les années à venir, l’un des principaux moteurs du monde du conseil.