Filiales publiques: Descalzi confirmé à la tête d’Eni. La liste complète des rendez-vous

Les présidents changent mais pas les PDG des principales filiales publiques.

Selon les listes officielles déposées par le ministère de l’économie en vue des assemblées d’entreprises, Claudio Descalzi est confirmé à la tête d’Eni flanqué d’un nouveau président, Luigi Calvosa.

Francesco Starace il est à nouveau à la tête d’Enel, accompagné de Michele Chrysostom.

Confirmé également Alessandro Profumo après Jésus-Christ par Leonardo, avec le président Luciano Carta. Pour Poste, cependant, il n’y a pas de changement: Matteo Del Fante reste directeur général e Maria Bianca Farina Président.

Les listes font suite à l’accord politique conclu la semaine dernière entre le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles, malgré l’opposition d’une partie du pentastellato dirigé par Alessandro Di Battista.

Le communiqué de presse publié le matin par le Mef déclare:

“Le ministère de l’économie et des finances a déposé les listes de renouvellement du conseil d’administration de Poste Italiane et, en accord avec le ministère du développement économique, les listes de renouvellement des personnes morales d’Enel, Eni et Leonardo ».

En ce qui concerne l’assemblage de actionnaires d’Enel S.p.A., convoqué pour le jeudi 14 mai, le ministère, propriétaire de 23,585% du capital social, a déposé la liste suivante pour la nomination du nouveau conseil d’administration:

1. Michele Alberto Fabiano Chrysostom

2. Francesco Starace

3. Alberto Marchi

4. Constancy Esclapon

5. Mirella Pellegrini

6. Mariana Mazzucato

En référence à l’assemblée générale des actionnaires de Eni S.p.A., convoquée pour le mercredi 13 mai, le ministère, détenteur de 4,34% du capital social et par l’intermédiaire de Cassa Depositi e Prestiti (détenue à 82,77% par le MEF) de 25,76% supplémentaires, a déposé la liste suivante pour la nomination du nouveau conseil d’administration:

1. Lucia Calvosa

2. Claudio Descalzi

3. Ada Lucia De Cesaris

4. Nathalie Tocci

5. Emanuele Piccinno

6. Filippo Giansante

la nouveau Collège des commissaires aux comptes d’Eni à la place, il sera composé des noms suivants:

1. Marco Seracini

2. Mario Notari

3. Giovanna Ceribelli

4. Roberto Maglio

5. Monica Vecchiati

En ce qui concerne l’assemblage de Actionnaires de Leonardo S.p.A., convoquée pour le 13 mai, le Ministère, propriétaire de 30,2% du capital social, a déposé la liste suivante pour la nomination du nouveau Conseil d’administration au siège social de la Société:

1. Luciano Carta

2. Alessandro Profumo

3. Amérique carmin

4. Pierfrancesco Barletta

5. Elena Comparato

6. Paola Giannetakis

7. Federica Guidi

8. Maurizio Pinnarò

9. Ivana Guerrera

10. Novica Mrdovic Vianello

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Poste italiana S.p.A. convoquée pour le 15 mai, la liste délivrée par le MEF, propriétaire de 29,26% du capital et à travers Cassa Depositi e Prestiti 35% supplémentaires, prévoit un conseil d’administration composé des éléments suivants:

1. Maria Bianca Farina

2. Matteo Del Fante

3. Bernardo De Stasio

4. Daniela Favrin

5. Elisabetta Lunati

6. Davide Iacovoni