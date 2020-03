Filtrage: une carte RAM Rebel TRX confirme le V8 Hellcat

L’image d’une plaque de rack alléguée du futur RAM Rebel TRX 2021 vient d’être divulguée en ligne, confirmant ce qui était un secret criant, que cette version radicale du RAM 1500 utilisera le V8 Hellcat 6,2 litres suralimenté qui délivre 717 ch (707 ch).

En théorie, ce sera l’année du nouveau RAM Rebel TRX, une version plus sportive et radicale du RAM 1500 qui a été confirmée par la présentation du Plan stratégique 2018-2022 de Fiat Chrysler Automobiles et dont le développement est sur le point d’aboutir. Nous espérons donc que cette variante est présenté dans les prochains mois, bien qu’en tant que modèle 2021, il pourrait donc bien être dans les dernières barres de l’année.

De cette version, nous avons assisté à l’arrivée de nombreux rapports, certains même avant ceux de sa confirmation officielle, et dans chacun d’entre eux, nous avons pu trouver un point commun, la présence du moteur V8 Hellcat suralimenté de 6,2 litres. Le plus célèbre des blocs HEMI de la firme américaine et que l’on retrouve dans plusieurs gammes de produits du groupe FCA, comme le Dodge Charger et Challenger ou le brutal Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Prototype du RAM Rebel TRX 2021 – Automedia

L’omniprésence apparente de ce moteur et le grand nombre d’évolutions et de produits dérivés dont il a bénéficié ces dernières années ne nous ont pas fait douter une seconde qu’il serait installé sous le capot avant de cette nouvelle version de la gamme RAM 1500. En effet, compte tenu du succès commercial de cette gamme pick-up, jusqu’à nous trouvons étrange qu’une telle version ne soit pas sortie beaucoup plus tôt, en tant que rival du F-150 Raptor. Le moteur V8 Hellcat est sorti avec le Dodge Challenger SRT Hellcat 2015 et le Dodge Charger SRT Hellcat 2015 à sa plus basse spécification, avec 717 ch (707 ch). Viennent ensuite les différentes évolutions Hellcat et Demon, avec un plafond de puissance de 851 ch (840 ch).

L’image de cette plaque signalétique a été initialement publiée par le site Web américain The Fast Lane Truck, et montre certaines spécifications du véhicule, telles que son numéro de châssis, sa puissance et la présence du V8 HEMI 6,2 litres suralimenté au moyen d’un compresseur de 2,38 litres. Avec cette description, nous n’avons trouvé que le V8 Hellcat dans la gamme de moteurs du fabricant américain.

En principe et selon le rapport, cette plaque signalétique est montée sur la console centrale. Le fait qu’il ne dispose que de certaines données est assez suspect, car il semble être prêt pour un teaser. Donc la diffusion de cette photo bien il peut s’agir d’une fuite volontaire cherchant à susciter des attentes autour du modèle ou ont divulgué l’un des futurs teasers prêts à être lancés. En tout cas, nous attendons toujours l’arrivée de ce super pick-up, qui promet de créer une nouvelle niche au sein du segment.