Filtre à particules: ce que vous devez savoir sur votre voiture diesel ou essence

Connaissez toutes les informations clés que vous devez savoir sur le filtre à particules de votre voiture. Maintenant, il est non seulement transporté par le diesel, mais il existe également de nombreux propulseurs livrés avec un FAP pour réduire leurs émissions polluantes.

Le filtre à particules Il est également connu sous le nom de FAP ou comment DPF et c’est un appareil qui se rassemble pratiquement tous les jours diesel moderne; mais aussi de plus en plus de mannequins le portent essence. Et cela parce que, comme nous le savons déjà, la réglementation contre les émissions polluantes est de plus en plus exigeante et les industriels doivent donc développer des technologies pour leurs propulseurs.

Ce filtre à particules, comme nous l’avons avancé, est un appareil qui est situé dans le tuyau d’échappement et qui est chargé de conserver tous particules solides généré par le moteur. Après les avoir stockés, lorsqu’il est plein de particules, il prend soin de les brûler lorsqu’il atteint la température nécessaire, cycliquement. Mais c’est comme ça que ça marche dans les modèles diesel, dans l’essence il y a une petite différence.

Les régénérations FAP réduisent les émissions polluantes des voitures diesel et essence.

Quel est le filtre à particules pour les moteurs diesel et à essence

Le filtre à particules diesel accumule les particules solides et, comme nous l’avons mentionné, les incinère cycliquement lorsqu’il est rempli dans un processus appelé régénération. Des régénérations peuvent se produire lorsqu’elle atteint la température idéale, pendant la circulation, ou elles peuvent être «provoqué» par le système électronique lui-même.

Lorsque le véhicule lui-même est celui qui «décide» de se régénérer, le conducteur peut voir sur le tableau de bord un voyant qui l’indique et qui reste allumé jusqu’à la fin du processus. Par conséquent, lorsque le témoin s’allume, le moteur en marche pour l’empêcher d’être annulé au milieu de la combustion et pannes qu’ils nous forceraient à passer par l’atelier.

Dans le cas de voitures à essence, le fonctionnement du filtre à particules est différent. Dans ce type de propulseurs, température de fonctionnement est plus élevé et, par conséquent, échapper fonctionne différemment. Il est toujours maintenu à une température idéale, pendant la circulation, pour pouvoir rétroactions. Pour cette raison, les régénérations sont effectuées en permanence, et pas en temps opportun, et la risque de panne est beaucoup moins.

En diesel, le système est plus susceptible de nous emmener à l’atelier en raison des conditions dont il a besoin pour son fonctionnement.

Comment fonctionne le filtre à particules dans les voitures diesel et à essence et que se passe-t-il en cas de panne

S’il tombe en panne, vous devrez passer par l’atelier et la «blague» peut sortir de 1200 euros, bien que le prix soit variable. Le fonctionnement du filtre à particules est celui décrit précédemment schématiquement. Si nous nous y plongons, nous découvrons qu’il est nécessaire de circuler pendant Demie heure, environ et au-dessus du 2500 tr / min, de sorte que les gaz d’échappement puissent atteindre une température d’environ 600 ºC.

La température doit être suffisante pour que les particules solides soient «incinérées». Lorsque les conditions idéales sont atteintes, qui sont celles décrites ou plus, c’est lorsque injecte plus de carburant que d’habitude pour augmenter la température des gaz d’échappement et rendre le régénération nous parlions. Et ces régénérations sont effectuées tous les 1000 ou 1200 km environ, produisant également un augmentation notable de consommation pouvant atteindre 15% à temps.

Pendant que la régénération est en cours, elle ne dure généralement pas plus de 20 minutes, pendant laquelle vous pouvez conduire, le son du moteur diminue légèrement. Si ces régénérations sont coupées à plusieurs reprises, trois ou plus dans la plupart des cas, elles devront faire la régénération dans l’atelier et cela nous coûtera 50 à 100 euros; et une défaillance du filtre à particules, comme nous l’avons mentionné, peut atteindre la 1200 euros de coût.

Le nettoyage du filtre à particules et un entretien correct, selon les instructions du fabricant dans le livret d’entretien, sont essentiels pour maximiser la durée de vie de ce composant et éviter d’avoir à faire face à des pannes telles que celles mentionnées ci-dessus.