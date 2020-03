Filtré! La nouvelle Hyundai Elantra 2020 découverte dans cette vidéo

La nouvelle génération de la Hyundai Elantra est prête à vivre ses grands débuts. La berline de Hyundai sera mise à jour à tous les niveaux. Conception, mécanique et équipement technologique. Pas besoin d’attendre pour voir à quoi cela ressemblera. Grâce à une vidéo officielle divulguée, nous pouvons voir la nouvelle Elantra entièrement exposée.

La première mondiale du nouvelle génération de la Hyundai Elantra c’est juste au coin de la rue. Ces derniers mois, il y a eu de nombreuses observations de prototypes effectuant des essais sur route. A cela il faut ajouter le teaser récent publié par la marque dans lequel une partie de sa silhouette nous a révélé. Eh bien, maintenant, grâce à une fuite, on peut dire que le projet est pratiquement terminé.

Il a divulgué une vidéo officielle de la nouvelle Hyundai Elantra dans laquelle, logiquement, la berline Hyundai est complètement exposée. Ses débuts sont prévus le 17 mars prochain lors d’un événement qui aura lieu dans la ville de Los Angeles (États-Unis) si tout se passe comme prévu. Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre cette date pour savoir comment sera ce nouveau modèle.

La nouvelle génération de la Hyundai Elantra a été complètement exposée.

La septième génération de l’Elantra arrivera chargée de nouvelles fonctionnalités importantes. Quelques innovations allant de l’extérieur au design intérieur en passant par les équipements technologiques et la partie mécanique. Entrons dans les détails et voyons comment le modèle coréen a changé. Adoptez le La nouvelle philosophie de conception de Hyundai. Il arbore un look plus dynamique et sportif.

Les changements de conception les plus radicaux se produiront à l’avant et à l’arrière. Nous devons accorder une attention particulière à la fois au gril et aux deux groupes optiques qui utiliseront la technologie LED. La ligne qui dessinera le toit et sa chute derrière sera également la clé. Les changements de dimensions seront également essentiels pour obtenir ce nouveau look.

Laissant l’extérieur de côté, si nous nous y aventurons intérieur de la nouvelle Elantra 2020 nous serons entourés d’un environnement où qualité et confort sont respirés. Hyundai a mis un accent particulier sur l’amélioration des finitions. L’avancée technologique sera tout aussi remarquable. Il faut faire attention au tableau de bord numérique et au nouvel écran tactile situé dans la console centrale.

La Hyundai Elantra 2020 en détail dans cette première vidéo officielle.

La Hyundai Elantra lance une version hybride

Dans la section mécanique, il y aura également des nouvelles. L’offre mécanique sera enrichie avec l’arrivée d’un Moteur à essence T-GDi de 1,6 litre et un nouveau moteur Turbo SmartStream de 1,2 litre. Il y aura également un versions hybride (HEV), hybride rechargeable (PHEV) et 100% électrique (BEV). La nouvelle Elantra sera prête à affronter les nouveaux temps. Et pour captiver le public qui recherche une incitation en termes d’avantages, précisez qu’il va sortir une variante N.