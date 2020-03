Filtré! Le nouveau SUV compact de Buick s’appellera Envision et non Enspire

De Chine, nous obtenons les premières images filtrées et complètes du nouveau crossover compact de la firme américaine. Un modèle dont nous connaissions déjà le développement et qui a été avancé par le concept attrayant Buick Enspire de 2018, bien que curieusement sa variante de production, au moins celle qui va être commercialisée en Chine, recevra le nom d’Envision.

Nous attendons depuis longtemps la présentation du nouveau crossover compact General Motors. Cela a été présenté sous forme conceptuelle au Salon de l’automobile de Pékin 2018 avec le concept attrayant Buick Enspire, un prototype de salon qui a déjà avancé les lignes du futur modèle de production. Bien que nous espérions tous que Cela garderait le nom du concept, la société ayant enregistré le nom Enspire sur plusieurs marchés.

Cependant, ces premières images divulguées démystifient cette théorie, car dans sa vue arrière, nous pouvons voir, pas trop clairement, le nom Envision, utilisé par le crossover compact que la marque américaine fabrique en Chine avec SAIC et qui commercialise à la fois sur ce marché et aux États-Unis.

À gauche du hayon, on peut lire le nom Envision.

Ces images viennent du ministère chinois de l’industrie et ce sont ceux présentés par la marque pour le bon enregistrement du modèle, donc pour le moment nous ne pouvons que garantir que la variante des spécifications chinoises a été filtrée et qu’elle sera commercialisée sur ce marché sous le nom d’Envision.

Selon certains rapports, en Chine Il sera commercialisé avec la Buick Envision que nous connaissons déjà comme une alternative plus premium et sportive, il devrait donc avoir un suffixe ou quelques initiales pour le différencier de la variante standard d’Envision. Dans le style de la Buick Encore et de la Buick Encore GX actuelles, car pour l’instant, elle n’émerge pas en tant que successeur de l’Envision actuelle, qui a commencé la production en 2014 et a fait peau neuve en 2017. Bien que ces initiales ne montrent pas de tels acronymes, elles proviendront de Attendez-vous à ce que la marque envisage une sorte de distinction pour la différencier de son frère de gamme, qui est précisément sur le point de recevoir une mise à jour.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie confirmée, mais il est prévu que le nouveau crossover compact sera dévoilé en Chine avant la fin de cette année. Quant à sa future variante des spécifications américaines, nous ne pensons pas qu’elle prendra trop de temps pour être présentée, même si pour le moment nous ne pouvons pas confirmer sous quel nom elle atteindra ce marché.