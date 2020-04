Filtré! Le nouveau Toyota Hilux 2021 a été complètement exposé

La huitième génération du Toyota Hilux subira une nouvelle configuration. Toyota travaille sur un lifting majeur pour son pick-up populaire. Une mise à jour qui a été révélée grâce à cette fuite. Il fera ses débuts avec des nouveautés intéressantes, tant au niveau du design que de la technologie.

Toyota a décidé de prolonger autant que possible la durée de vie de la huitième génération de son pick-up populaire. Le Toyota Hilux il restera dans l’écart encore quelques années avant de subir une rénovation complète. Depuis quelques mois, on sait que le constructeur japonais travaille sur un lifting de ce modèle. Un «lifting» totalement exposé grâce à une fuite.

Les observations de prototypes du nouveau Hilux ont été produits en Thaïlande. Un pays clé pour ce modèle Toyota. Cependant, ces véhicules d’essai, qui sont camouflés, ont perdu tout intérêt grâce aux images qui accompagnent cet article. Il y aura des nouvelles intéressantes. Surtout au niveau esthétique. Il y aura des changements par rapport au modèle actuel.

Le nouveau Toyota Hilux 2021 a été exposé à cette fuite.

L’avant a été complètement modifié. Des modifications particulièrement évidentes groupes optiques. Nous ne devons pas non plus perdre de vue énorme grill et la nouvelle forme des pare-chocs ainsi que les feux de brouillard. Les groupes de feux arrière sont également en première, car leur distribution intérieure a été modifiée pour présenter une nouvelle signature lumineuse.

Les niveaux de finition les plus complets comporteront des phares à LED à double faisceau, tandis que les versions de base comporteront un mélange d’éclairage halogène et LED pour certaines fonctions. De plus, et tout aussi intéressant, de nouvelles couleurs de carrosserie seront ajoutées dans le but d’augmenter le niveau de personnalisation.

L’équipement technologique sera également mis à jour. Les options de connectivité seront augmentées grâce à un nouveau système multimédia qui offrira une compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay. En outre, le Ensemble Toyota Safety Sense Il apportera de nombreux systèmes d’aide à la conduite. Le freinage d’urgence autonome ou l’alerte de risque de collision en feront partie.

Toyota Hilux 2021 utilisera un moteur diesel plus puissant

Il reste à voir ce qui se passera avec la section mécanique. En Espagne, le Hilux est disponible avec un Moteur turbodiesel de 2,4 litres avec 150 ch et 400 Nm de couple maximal et offert avec une boîte de vitesses manuelle et automatique. Dans les deux cas avec traction 4×4. Il ne fait aucun doute que, pour le moment, le Hilux continuera de miser sur le diesel. L’arrivée de la version hybride (HEV) est prévue pour la prochaine génération. Il existe des rapports qui indiquent une augmentation de la puissance.

Quand sera-t-il présenté? Les débuts de la nouvelle Toyota Hilux auront lieu en Thaïlande. Il devrait être dévoilé en août prochain. Cependant, il est possible que sa date de présentation soit affectée par la situation mondiale que nous vivons en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19.