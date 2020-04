Filtres à air d’habitacle vs COVID-19

En bref, nous pourrions définir le filtre à air à l’intérieur de notre véhicule comme un bouclier protecteur silencieux pour nos poumons. Ce composant a pour mission importante de piéger les particules, la poussière, la saleté et autres vermines dans l’environnement et de les empêcher de s’infiltrer à l’intérieur de notre voiture et, par conséquent, dans notre système respiratoire.

D’où l’importance de le remplacer périodiquement et de nettoyer les conduits de climatisation pour que sa fonction ne soit pas altérée, surtout en ces temps où le coronavirus gagne en présence au Mexique et dans le monde, et dans lequel un filtre propre Cela pourrait faire une différence pour éviter la contagion.

Fondamentalement, tout filtre à air d’habitacle remplit cette fonction, cependant, certains vont plus loin et effectuent des tâches supplémentaires, que nous verrons ci-dessous.

Filtre à air de base – C’est celui qui est installé en standard dans la plupart des systèmes de climatisation des véhicules lorsqu’ils quittent l’usine, sauf indication contraire dans cette section.

Il est fait de cellulose, une membrane cellulaire à base de champignons et de légumes qui est principalement utilisée dans la fabrication de papier et de tissu, dont la fonction est d’empêcher l’entrée d’une quantité excessive de poussière de l’extérieur dans la cabine, améliorant légèrement la qualité de la air à l’intérieur du véhicule.

Filtre à pollen.- Dans ce cas, le filtre est également en cellulose, cependant, sa porosité est plus faible, ce qui signifie qu’en plus de retenir les particules de saleté plus petites, il peut empêcher le passage du pollen présent dans l’environnement, dont La mesure est d’environ 2,5 microns, avec laquelle la qualité de l’air qui atteint l’habitacle est plus élevée que celle de base. Grâce à ses caractéristiques physiques, ce type de filtre est capable de retenir le coronavirus, compte tenu de sa taille qui est de cinq microns.

Filtre à particules.- Ces composants sont également en cellulose mais le charbon actif est inclus. Grâce à cette caractéristique, en plus du pollen, de la poussière, des insectes et autres objets légers de l’extérieur, ces filtres retiennent les particules fines telles que les aérosols, les gaz de combustion du moteur ou les vapeurs de composés organiques, de métaux et de COVID. -19.

Cependant, cela ne s’arrête pas là, car certains fabricants ont développé des systèmes plus complets pour purifier l’air qui entre dans la cabine via la climatisation et l’un d’eux est Volvo.

Le constructeur suédois propose un système de qualité de l’air intérieur supérieur dans ses véhicules, qui a été conçu pour purifier l’air à l’intérieur du véhicule et réduire les risques de difficultés pour les conducteurs et les passagers souffrant d’asthme, d’allergies et d’autres sensibilités.

Il se compose d’un filtre multiple imprégné de charbon actif pour absorber les odeurs et les gaz, un capteur spécial qui détecte les substances telles que les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures à l’extérieur et qui lorsque la concentration de l’une de ces substances est trop élevée ferme l’entrée l’air et recircule l’air à l’intérieur de la cabine, et enfin le système Clean Zone, qui utilise la commande électronique de la climatisation et le système de qualité de l’air intérieur pour ventiler l’intérieur de la voiture avant d’entrer.

Rappelez-vous que dans les climats chauds, les hydrocarbures peuvent s’évaporer des plastiques et des textiles, mais le système de ventilation de Volvo peut éliminer les émissions et les odeurs qui s’accumulent lorsque la voiture est garée.

De son côté, Tesla, le constructeur de véhicules électriques, équipe dans ses véhicules un filtre inspiré des systèmes utilisés dans les hôpitaux et l’industrie spatiale, capable de séparer l’air de l’extérieur du pollen, des bactéries et autres types de contamination avant d’entrer dans la cabine, ainsi que le nettoyage systématique de l’air à l’intérieur de la cabine, en éliminant toute trace de ces particules nocives.

À cela s’ajoute le mode de défense contre une arme biologique capable de capturer les bactéries et les spores de moisissure parmi de nombreux autres agents contaminants.

De plus, Jaguar Land Rover travaille déjà sur des systèmes de climatisation pour ses véhicules du futur, qui pourraient aider à stopper la propagation du rhume et de la grippe, grâce à l’utilisation de la technologie des rayons ultraviolets empruntée à l’industrie médicale, où il est utilisé depuis plus de 70 ans.

Cela signifie que la lumière ultraviolette pourrait aider à empêcher les bactéries et les virus nocifs, appelés pathogènes, de survivre dans la cabine, décomposant la structure moléculaire de votre ADN au moyen de rayons pour les neutraliser.

.