FINALEMENT! L’Inde embrasse les cryptes

L’Inde 🇮🇳 sera toujours et toujours un pays opposé aux crypto-monnaies; ses habitants n’ont jamais… QUOI …… L’Inde a finalement décriminalisé les cryptes?

Oui, comme nous lisons. Le deuxième pays avec le plus d’habitants du pays a finalement supprimé la barrière de fer contre les crypto-monnaies. Et maintenant, plus de 1,3 milliard d’êtres humains y auront accès; au moins légalement, aux miels de crypto-monnaie.

La Cour suprême se prononce en faveur

La Cour suprême de l’Inde 🇮🇳 a finalement révoqué l’interdiction de la Reserve Bank; qui sert de banque centrale; de ne travailler avec aucune entreprise de notre écosystème de cryptographie. Ce sera une journée historique pour vous inscrire sur la Blockchain de l’humanité.

Sans aucun doute, cette décision ouvre la voie au retour des échanges cryptographiques pour fournir leurs services commerciaux aux millions d’utilisateurs qui sont partis dans l’obscurité il y a quelques années avec la levée des interdictions.

En outre, la Cour suprême de l’Inde a révoqué l’interdiction de la Reserve Bank of India sur le commerce et l’achat et la vente de crypto-monnaies dans une décision de plus de 180 pages, et plusieurs mois de débats et de discussions intenses.

Les 3 juges indiens crypto

Dans cette journée historique pour être stocké dans la Blockchain; nous devons mettre en évidence 3 noms très importants dans ce bug. Les juges Rohinton Nariman, S. Ravindra Bhat et V. Ramasubramanian.

Le trio a déclaré à l’unanimité que la censure absolue du monde des crypto-monnaies a été émise par la Reserve Bank of India; avec l’objectif supposé de protéger la population des perturbations économiques qui auraient pu être causées par le Bitcoin et ses altcoins; Il n’a été étayé par aucun fait corroborable.

Voici la photo des représentants de l’AIMA de la Cour suprême. La joie est évidente.

Au centre se trouve Ashim Sood. À côté de lui, à gauche, Harish, le cofondateur d’Unocoin exchange. À l’extrême droite se trouve Jaideep Reddy.

L’autre dame et le gentleman font partie de l’équipe de Sood. pic.twitter.com/cw3Bnvj7ZF

– Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) 4 mars 2020

Il convient de rappeler qu’en avril 2018, la BRI avait publié une circulaire exigeant que les différentes banques et autres intermédiaires financiers du pays arrêtent leurs activités monétaires avec toute activité liée aux crypto-monnaies; à la fois négocier et acheter et vendre n’importe quel crypto.

Le verdict de la Cour suprême est un appel à une réglementation responsable et équilibrée. Il encourage également une approche empirique basée sur des faits pour la régulation de la crypto-monnaie. Dans les années à venir, ce procès pourrait servir de balise pour les décisions sur les technologies émergentes et leurs effets dans le monde, a déclaré Sood, le représentant légal du cryptoverse.

Sood est largement félicité pour ses efforts, en particulier pour avoir présenté de nombreux arguments pro-cryptographiques devant le panel de ces 3 juges de la Cour suprême.

Le prix du Bitcoin n’a pas (encore) répondu

Après cette nouvelle, beaucoup pensaient que le prix du Bitcoin allait monter au #moon d’une seconde à l’autre.

Cependant, un changement significatif du marché n’a pas encore été observé. C’est peut-être pour deux raisons simples, la première que, bien que la paroi de fer contre les cryptes ait été soulevée; les entreprises qui, une fois émigrées, commenceront à remplir toutes les formalités administratives nécessaires pour revenir fournir des services en Inde 🇮🇳.

La deuxième raison pourrait être que les investisseurs BTC attendent toujours des signaux de marché plus positifs; à la fois crypto et traditionnel; au milieu de ce comportement négatif des rendements internationaux.

Bien que la plupart des experts attendent un renversement significatif du Bitcoin et du marché de la cryptographie; en partie à cause de ces nouvelles; ce qui pourrait catapulter la BTC à des prix supérieurs à son niveau psychologique de 10 000 $.

. @ binance est le seul échange international de crypto à investir en Inde, avant la décision, et même aujourd’hui. Mais je m’attends à plus d’investissements pour y aller maintenant. # IndiaWantsCrypto

– CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 4 mars 2020

