Finance verte: guider les choix pour un monde plus durable

Les investissements peuvent-ils rapprocher les gens des grands problèmes environnementaux et d’une économie réelle plus saine? Dire oui, noir sur blanc, c’est la Commission européenne qui a déjà lancé en 2018 un plan d’action pour financer une croissance durable. Avec un seul objectif: accroître les investissements dans des projets durables, favoriser l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les processus financiers.

Pour les investisseurs, cela se traduit par le choix de formes d’investissement qui, associées à la recherche de performances financières, visent à générer un impact social et environnemental positif.

Un des moyens d’accéder à ce type d’investissement est représenté par les fonds ISR (Sustainable and Responsable Investments) qui sélectionnent uniquement les entreprises qui démontrent qu’elles appliquent les meilleures politiques environnementales (comme la lutte contre le changement climatique, l’efficacité l’énergie, la protection de l’environnement, le social (comme la création d’emplois, la gestion des ressources humaines) et la gouvernance (comme l’indépendance du conseil d’administration, le respect des droits des actionnaires).

Ce sont des produits qui, dans l’évaluation et la sélection des qualifications, visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD, objectifs de développement durable) indiqués par les Nations Unies dans le Programme 2030.

Le respect de l’environnement et du développement durable a également des effets positifs sur le retour sur investissement. L’évolution de la valeur des Fonds Socialement Responsables a montré, en effet, que la prise en compte de considérations sociales et environnementales peut permettre d’éviter un certain nombre de risques sans pénaliser le potentiel de performance. Jusqu’à présent, cela a également été démontré par l’indice boursier MSCI Word SRI spécialisé qui, ces dernières années, a mieux performé que l’indice MSCI Word traditionnel.

Pour soutenir la propagation de Investissements socialement responsables Groupe BNL BNP Paribas a récemment lancé une campagne de communication éliminant les frais d’entrée pour les nouvelles sommes investies dans sa gamme de fonds ISR jusqu’au 31 mars.

L’attention à ce type de produit fait partie de l’engagement de la Banque en faveur du développement durable: depuis 2002, BNP Paribas est leader dans la création du premier fonds socialement responsable et, en 2019, Euromoney a nommé le Groupe, “meilleure banque au monde pour la finance durable»Pour la deuxième année consécutive.

Tout ceci est une nouvelle étape dans le développement de la stratégie #PositiveBanking, à travers laquelle BNL et BNP Paribas s’engagent à conjuguer business et enjeux développement durable afin d’apporter une contribution concrète, en termes d’impact positif, à l’environnement et à la société, en impliquant clients, fournisseurs, parties prenantes et communautés de référence de la Banque et du Groupe.