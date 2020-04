Financière de l’Echiquier: 5 “règles d’or” pour investir en temps de crise

2 avril 2020, par Alberto Battaglia

Les conséquences sur les marchés des coronavirus ont pris la plupart des fonds actifs américains sans préparation, et peu d’analystes s’aventurent dans des prévisions précises sur la durée de l’urgence sanitaire et, par conséquent, sur la phase baissière des marchés. C’est aussi pourquoi les conseillers financiers, comme leurs clients, ont plus que jamais besoin de repères pour fonder une stratégie qui permette, dans la mesure du possible, de profiter des opportunités qui s’ouvriront une fois le pire passé.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le monde de la gestion d’actifs, David Ross, CFA et international share manager de La Financière de l’Echiquier, a tenté de mettre en place des “règles d’or” pour donner un sens rationnel à leurs décisions, même lorsque les inconnues sont nombreuses, comme dans cette phase. Voici quelques passages de son discours.

Si l’analyse n’est pas possible, il vaut mieux s’abstenir de décider. «La gestion des actifs est basée sur des décisions intelligentes», a déclaré Ross, «si l’analyse échoue, aucune décision intelligente ne peut être prise.

Ceci est ma première règle. Si une décision intelligente ne peut être prise, il vaut mieux ne pas décider du tout car, sans analyse, chaque décision est réduite à une simple hypothèse et la dernière chose à faire lors d’un investissement est de deviner.

Si une décision intelligente ne peut être prise, la meilleure chose, à mon avis, est de s’abstenir.

Étant donné que personne n’est en mesure de prédire le développement de la pandémie de Covid-19, tout type d’analyse est impossible. Par conséquent, je n’ai apporté aucun changement significatif dans la gestion de mon fonds international depuis que la panique a éclaté le mois dernier. ”

Si l’analyse est possible, elle doit être effectuée avant d’agir. “Lorsqu’une situation peut être analysée, chaque manager doit prendre une décision intelligente”, a poursuivi Ross, “c’est ce qui s’est passé, par exemple, début mars lorsque leArabie saoudite et le Russie ils ont déclenché une guerre contre les prix du pétrole, provoquant l’effondrement des stocks de pétrole. L’une de mes règles d’or est que lorsqu’un titre s’effondre, vous devez analyser la situation et prendre une décision. Des deux: ou vous l’achetez parce que tu es convaincu que tu as raison ou il vend parce que vous avez fait une erreur plus tôt. De nombreux investisseurs attendent simplement et espèrent que l’action se poursuivra, mais l’espoir n’est pas une stratégie. ”

L’importance de faire des erreurs. “Une autre leçon que je tire de mes trente années d’expérience sur le marché est que souvent la première perte est la meilleure. Si vous voulez vendre, vendez. Si votre analyse est correcte, vous ne pourrez probablement pas obtenir un meilleur prix plus tard. Cela m’amène à souligner une autre leçon que j’ai apprise sur le terrain: faire des erreurs est une bonne chose “, a déclaré Ross.

“De nombreux investisseurs pensent que l’objectif est d’éviter les erreurs, éviter le risque. Je pense que c’est la mauvaise façon d’essayer de gagner de l’argent … Je suis d’avis qu’une extrême prudence est une stratégie perdante pour ceux qui investissent dans des actions même si cela pourrait être une bonne stratégie pour protéger la carrière de ce manager qui n’apporterait pas de grands résultats à ses clients “.

Limitez l’analyse.«Grâce à un portefeuille très concentré, je me concentre sur les meilleures idées et ainsi je peux mieux m’informer sur les risques et le retour potentiel de chaque investissement.

Je pense que le nombre idéal d’actions dans un portefeuille est d’environ 30 car je ne serais pas en mesure d’analyser et d’évaluer en profondeur 50 ou 100 titres “.

Si un titre de qualité est bon marché, c’est une bonne opportunité. «Je termine avec une dernière astuce pour résister sur ces marchés volatils, ma règle d’or n ° 1: il est rare que les grandes entreprises soient bon marché et il est tout aussi rare que les actions bon marché soient fantastiques.

J’ai eu l’occasion de vérifier sa validité en 30 ans et plus même si, à la lumière des récentes baisses importantes des marchés, je pense que c’est un de ces rares moments où l’on peut trouver des titres bon marché mais de qualité “.

