Fineco: 2019 en croissance, meilleur résultat de tous les temps

Les résultats de l’accélération nette en termes de revenus, bénéfices et dépôts n’ont pas été suffisants pour éviter un net ralentissement de l’action Fineco Bank. Au cours des 12 mois de 2019, le bénéfice ajusté s’est 268,8 millions, en hausse de 10%: “le meilleur résultat de tous les temps”, a commenté le PDG, Alessandro Foti.

Les actions Fineco se vendent actuellement de 4,07% à 11,11 euros.

Fineco, bénéfices et revenus en croissance en 2019

Fineco Bank terminé 2019 rapportant un bénéfice net de 288,4 millions d’euros et un résultat net ajusté des éléments non récurrents de 268,8 millions d’euros, en hausse de 10% par rapport à 2018. I chiffre d’affaires ils sont également en croissance, avec une augmentation de 4,7% à 657,8 millions; ainsi que le résultat d’exploitation avec 408,2 millions d’euros (+ 6,2%).

Coûts d’exploitation, progresse de 2,2% à 249,6 millions, avec un ratio côte / revenu en baisse de 0,9 point à 37,9%. Les charges de personnel ont surtout augmenté, avec une augmentation de 6,1% à 90,2 millions en raison également de l’augmentation des effectifs de 1170 à 1225.

Les données sur la collecte étaient également positives. Le solde des dépôts gérés a enregistré un signe positif de 40,5 milliards, en hausse de 21% sur l’année, tandis que les dépôts administrés ont augmenté de 15,3 milliards (+ 11,2%). Enfin, le solde des dépôts directs s’établit à 25,6 milliards (16,0%) grâce à la croissance continue de la base de nouveaux clients et des dépôts “transactionnels”.

“Les résultats de 2019 marquent un point fondamental dans l’histoire de Fineco, confirmant la durabilité et la qualité maximales de notre modèle d’entreprise en chiffres et en faits”, a commenté le PDG et PDG de Fineco Bank, Alessandro Foti, qui a défini celui de 2019 comme “le meilleur résultat de tous les temps”.

«La nouvelle année», a-t-il poursuivi, «s’est ouverte avec d’excellentes perspectives également sur le plan du financement, grâce à un processus de transformation de la liquidité des clients vers des économies plus efficaces. Nous continuerons d’investir dans le développement de technologies et de nouvelles plates-formes, afin d’améliorer encore l’expérience client de nos clients et la productivité du réseau, en accordant la plus grande attention au rôle clé joué par le conseil spécialisé “.

Données Fineco pour le quatrième trimestre 2019

Au quatrième trimestre, je chiffre d’affaires de Fineco s’établit à 168,8 millions, en hausse de 2,0% par rapport au trimestre précédent et de 3,3% sur l’année.

la marge d’intérêt il est de 69,7 millions d’euros, stable par rapport au trimestre précédent et légèrement en retrait par rapport au même trimestre de 2018 “principalement en raison de la baisse des taux de base”.

Les commissions nettes ont atteint 82,3 millions d’euros, en baisse de 2,3% par rapport au trimestre précédent “principalement en raison de l’effet saisonnier dû au versement d’incitations au Réseau des conseillers financiers”. L ‘bénéfice net il s’établit à 70,7 millions, en hausse de 16,3% sur le trimestre et de 7,8% sur l’année.