Fineco Bank: des dépôts solides en janvier, soit 323 millions d’euros

En janvier 2020, les entrées nettes de Fineco Bank il touche les 323 millions d’euros. La composition de l’actif montre comment se poursuit le processus de conversion des clients vers l’épargne gérée: la composante gérée, égale à 217 millions d’euros, affiche une croissance de 57% contre 139 millions en janvier 2019. La composante administrée est au contraire à parts égales 161 millions d’euros, tandis que les dépôts directs ont enregistré une baisse de 55 millions d’euros.

La collecte en «Produits et services guidés», qui avec 269 millions d’euros, représente 3,2 fois ce qui avait été enregistré il y a un an (82,8 millions). L’incidence des produits guidés par rapport à l’AuM total a plutôt augmenté à 71% contre 67% en janvier 2019. Le résultat de Fineco Asset Management, qui a atteint en janvier 169 millions d’euros de dépôts de détail avec un fort intérêt de la part des clients notamment sur les produits de la famille FAM Evolution. Au 31 janvier 2020, FAM gère des volumes de 14,2 milliards: 8,6 milliards dans la composante commerciale (+ 41% sur un an) et 5,6 milliards d’euros sur la composante institutionnelle (+ 37% en un an).

L’actif total est proche de 82 milliards

Les capitaux propres totaux s’élèvent à 81,9 milliards d’euros, en hausse de 15% par rapport à janvier 2019. Par ailleurs, en janvier, selon la note, 8 047 nouveaux clients ont été acquis, portant le nombre total de clients au 31 janvier 2020 à 1 361 138, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période de l’année précédente. Alessandro Foti, PDG et directeur général de Fineco, déclare:

“” 2020 commence par la consolidation de la tendance à réaffecter la liquidité des clients vers des formes d’épargne plus avancées, et la capacité de Fineco à accompagner cette conversion grâce à de nouveaux produits et services ainsi qu’à l’augmentation de la productivité du Réseau. Dans ce contexte les bons résultats obtenus par FAM se distinguent, notamment avec l’offre de produits optimisés pour chaque profil, des plus conservateurs aux plus enclins à rechercher des opportunités sur les marchés “.