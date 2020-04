Fineco: les ventes nettes ont dépassé le milliard en mars, atteignant environ 6 600 nouveaux clients

Le monde du conseil financier ne semble pas affecté par l’urgence du coronavirus. Le meilleur résultat depuis décembre 2015 est celui enregistré par Fineco pour dépôts nets en mars, soit 1021 millions d’euros.

La composition de l’actif, indique la note, reflète à la fois l’approche flexible et transparente de la plate-forme ouverte et multicanal de Fineco et la forte volatilité présente sur le marché. Une combinaison qui a d’une part déclenché des sorties de trésorerie dans la composante gérée (-791 millions d’euros), d’autre part, elle a récompensé à la fois la composante administrée (829 millions d’euros), grâce à la facilité d’utilisation et à la qualité de la meilleure offre de courtage de sa catégorie. en Italie, tous deux directs (983 millions d’euros) de clients nouveaux et existants.

Le chiffre d’affaires estimé pour le trimestre, avec un mois de mars contribuant à environ 30 millions, s’élève à environ 64 millions d’euros: plus de + 110% contre 30,2 millions au premier trimestre 2019 et plus de + 75 % par rapport à 35,9 millions au quatrième trimestre 2019. Financement en «Produits et services guidés”Enregistre -448 millions d’euros sur le mois, portant le total depuis le début de l’année à 253 millions d’euros. L’incidence par rapport au total des AuM est passée à 72% contre 68% en mars 2019, grâce à un meilleur maintien des contrats de conseil et du secteur des assurances.

Environ 6 600 nouveaux clients au cours du mois

Fineco Asset Management en mars, il a enregistré des dépôts de détail négatifs de 107 millions d’euros. L’actif total du groupe atteint 75,9 milliards, avec une croissance de 2% par rapport à mars 2019 et une baisse d’environ 7% par rapport au 31 décembre.

Depuis le début de l’année dépôts nets il s’élève à 2 115 millions d’euros (+ 24% sur un an), dont -234 millions d’euros pour les dépôts gérés, 1 013 € pour les dépôts administrés et 1 335 € pour les dépôts directs. En mars, 6 590 nouveaux clients ont été acquis, portant le nombre total de clients au 31 mars 2020 à 1 363 717, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Alessandro Foti, Le chef de la direction et directeur général de Fineco, déclare:

«En mars, Fineco enregistre un collection particulièrement robuste, caractérisé par une composition d’actifs influencée par la phase de marché complexe. Cela confirme la solidité d’un modèle économique solide et diversifié: les données s’accompagnent en effet de performances très positives sur le front du courtage, une activité généralement favorisée par un contexte volatil. L’acquisition de nouveaux clients se poursuit, dans le sillage d’une forte poussée vers la digitalisation qui modifie structurellement les habitudes d’une clientèle qui montre qu’elle apprécie de plus en plus l’expérience client, la qualité de service et la solidité de notre plateforme intégrée “.