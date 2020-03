Finecobank: le financement net met le turbo en février

Forte croissance pour février FinecoBank, qui en a enregistré un dépôts nets de 771 millions d’euros. Il s’agit d’une nette augmentation par rapport aux 323 millions du mois précédent et de 35% par rapport aux 570,8 millions de février 2019.

La composition de l’actif confirme le processus de conversion des clients vers l’épargne gérée: la composante gérée, égale à 340 millions, affiche une croissance de 64% contre 207 millions en février 2019. La composante administrée enregistre 24 millions, tandis que les dépôts directs s’élèvent à 407 millions.

En février, le courtage a enregistré un nouveau record historique tant en termes de commandes que de volumes. Le chiffre d’affaires des deux premiers mois de 2020 a atteint environ 33 millions, en hausse de 70% par rapport à 19,5 millions à la même période de 2019.

«Février enregistre à nouveau une collection très solide, notamment en ce qui concerne la composante managée, confirmant la capacité de nos consultants à accompagner les clients dans une gestion d’actifs toujours plus efficace et consciente, notamment dans les phases de marché les plus complexes . C’est précisément dans ces périodes de forte volatilité que le modèle économique diversifié et bien équilibré de Fineco confirme sa force, enregistrant un record de courtage dans les premiers mois de l’année “, a-t-il commenté. Alessandro Foti, PDG et directeur général de Fineco.

En février, le total des actifs s’élevait à 81,4 milliards d’euros, avec une croissance de 12% par rapport à la même période en 2019 et sensiblement stable par rapport au 31 décembre. 7 674 nouveaux clients acquis, portant le nombre total au 29 février 2020 à 1 363 110, soit une augmentation de 5,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le budget 2019

En 2019 le groupe a réalisé un bénéfice net de 288,4 millions et un résultat net ajusté des éléments non récurrents de 268,8 millions d’euros, en hausse de 10% par rapport à 2018. I chiffre d’affaires ils sont également en croissance, avec une augmentation de 4,7% à 657,8 millions; ainsi que le résultat d’exploitation avec 408,2 millions d’euros (+ 6,2%).

Coûts d’exploitation, progresse de 2,2% à 249,6 millions, avec un ratio côte / revenu en baisse de 0,9 point à 37,9%. Les charges de personnel ont surtout augmenté, avec une augmentation de 6,1% à 90,2 millions en raison également de l’augmentation des effectifs de 1170 à 1225.

Les données sur la collecte étaient également positives. Le solde des dépôts gérés a enregistré un signe positif de 40,5 milliards, en hausse de 21% sur l’année, tandis que les dépôts administrés ont augmenté de 15,3 milliards (+ 11,2%). Enfin, le solde des dépôts directs s’établit à 25,6 milliards (16,0%) grâce à la croissance continue de la base de nouveaux clients et des dépôts “transactionnels”.