FinTech en Italie: lumières et ombres dans le nouveau scénario Covid19

la FinTech italienne est à la traîne, mais évolue conformément aux tendances mondiales, avec un dynamisme élevé montrant un scénario positif et prometteur et comblant progressivement l’écart avec le scénario mondial.

C’est ce qui ressort de la troisième édition du rapport o Fintech 2020 en Italie, publié par PwC, qui a examiné 364 entreprises, dont 278 FinTechs (Paiements, Capital Market & Trading, Wealth & Asset Management) et 86 TechFin, acteurs d’intérêt dans le domaine Tech Enabler et Cybersecurity.

Voyons en détail les résultats de la recherche:

Les entreprises se développent, le chiffre d’affaires augmente

la Il y a 278, 49 FinTech enregistrées plus que la dernière édition, dont 18 nouvelles entreprises, nées au cours de la dernière année. Les segments d’activité ont également augmenté, par exemple avec l’entrée du segment Immobilier (deux plates-formes dédiées dans le domaine des prêts et dans le financement participatif par actions), des solutions d’investissement dans les crypto-monnaies et du trading spécialisé pour les NPL.

Le chiffre d’affaires global du secteur qui a atteint 373 millions d’euros en 2018, avec une croissance de 40% par rapport à l’année précédente (en fait 64% des entreprises interrogées, car certaines entreprises purement italiennes sont exclues, mais avec siège social à l’étranger , entreprises à but non lucratif et nouvellement créées).

Le nombre d’entreprises avec 1 million d’euros ou plus de chiffre d’affaires, de 28 l’an dernier à 37 aujourd’hui.

… mais les investissements restent faibles

Parmi les indicateurs les moins positifs, on trouve en premier lieu peu d’investissement dans le secteur FinTech italien qui ont contribué à un faible positionnement de notre pays au niveau international.

En 2019, ils sont tombés à 154 millions d’euros contre 197 millions d’euros en 2018.Comme sur le marché international, également en Italie, 2019 a vu une polarisation des fonds sur quelques transactions plus importantes (75% des fonds sur les 5 premières transactions) .

Un deuxième indicateur potentiellement critique est le niveau de rentabilité des entreprises. L’EBITDA global du secteur est de 2%, stable par rapport à 2018. En général, il est lié au jeune âge des entreprises du secteur (60% ont moins de 5 ans) et aux segments d’activité.

L’impact de l’urgence Covid-19

S’il s’agit de la photo prise fin 2019, pour l’avenir, il existe de nombreuses incertitudes sur le secteur suite à l’urgence du coronavirus. Les impacts négatifs pourraient concerner Investissements en capital-risque, ce qui conduira probablement à une situation d’accentuation de la tendance à moins d’attention aux nouvelles start-up (seed), avec un plus grand nombre de fermetures d’acteurs en phase de développement.

Est également négatif volume de transactions ce qui pourrait entraîner une baisse des bénéfices (et, encore une fois, des investissements) dans le secteur.

Cependant, il existe des domaines d’optimisme potentiel. “L’Italie qui subit un retard important sur la voie de la numérisation financière peut être lue dans la recherche”, ajoute-t-il.

«Ce n’est pas l’expérimentation forcée d’une nouvelle façon de collaborer à distance grâce à des solutions numériques. Cela ne se produit pas seulement travail intelligent ou apprentissage à distance, mais aussi pour les relations entre Banques, compagnies d’assurance et clients. Pour de nombreuses entreprises (y compris les banques et les compagnies d’assurance), des problèmes critiques émergent sur la résilience des infrastructures, sur la qualité et la quantité d’outils permettant un travail intelligent, sur l’efficacité des services en ligne, sur la sécurité. Il est tout à fait naturel de penser que cette situation entraînera une augmentation significative de l’utilisation et de services financiers numériques par tous les clients, sans oublier la croissance exponentielle probable de la demande de crédit (notamment les PME) qui se répond de plus en plus dans le monde des FinTech (au détriment de l’offre traditionnelle).

Jamais auparavant la contribution des entreprises FinTech en termes d’accélération de l’innovation numérique aux sociétés financières traditionnelles n’est devenue un élément stratégique pour une innovation visant à répondre aux nouveaux besoins des clients (privés et entreprises) “, a expliqué Roberto Lorini, Leader FinTech.

“Nous assisterons à une consolidation du secteur dans certains domaines (le domaine des prêts, l’expérience client, les solutions d’intégration et KYC, la cybersécurité, les solutions d’Intelligence Artificielle et d’Analytique Avancée, les interfaces conversationnelles, la Blockchain), et les plateformes d’intégration de services capables d’impliquer davantage d’acteurs, traditionnels et non traditionnels, deviendront de plus en plus importantes ».

Tendances de l’industrie

Alliances et collaborations Les accords et partenariats entre entreprises individuelles se multiplient, soit par la création de pôles d’agrégation et de hubs, soit par les mêmes plateformes technologiques d’intégration de l’API ouverte.

Extension des opérations / offre Les fintechs naissent souvent de services verticaux (y compris de niche) et ont ensuite tendance à développer leur activité.

Concentration des investissements sur les principaux acteurs Malgré l’impact négatif potentiel sur les entreprises nouvelles et moins matures, la plus grande concentration des investissements est un signe de maturation et de consolidation du secteur. En Italie en 2019, les 5 meilleures offres pèsent 75%.

mondialisation Il s’agit d’un thème fondamental tant pour les sociétés FinTech, qui peuvent rarement faire face à des niveaux de croissance durables sur le marché intérieur, que pour les sociétés financières. La mondialisation est faite par des FinTech étrangères qui atterrissent sur le marché italien et par des FinTech italiennes qui se déplacent sur le marché international.

Les domaines de la FinTech italienne

Les paiements et les prêts sont les principaux domaines en termes de volumes tandis que Insurtech, Capital Market & Trading et Money Management progressent à un rythme accéléré.

la Les paiements ils représentent la star de la FinTech italienne en termes de chiffre d’affaires, de nombre d’entreprises et de croissance. Le seul problème du segment est les marges négatives.

la Gestion de l’argent il s’agit encore d’un petit segment en termes de volumes de chiffre d’affaires, mais tous les signes (croissance du chiffre d’affaires, investissements, rentabilité) indiquent une croissance extrêmement positive (agrégateurs multi-banques, Personal and Enterprise Financial Management, facturation en ligne).

la Gestion de patrimoine et d’actifs (dans lequel le chiffre d’affaires global est pénalisé par le fait que de plus grandes entités ont leur siège social à l’étranger), c’est un secteur en forte évolution (par exemple Real Estate Equity Crowdfunding est un nouveau segment qui compte déjà 7 entreprises) et qui attire de nombreux nouveaux joueurs.

la prêt c’est un segment clé en termes de chiffre d’affaires et de nombre d’entreprises: les domaines de la notation des risques et des Circuits se développent, le segment Immobilier est nouveau. Les PME sont la cible principale. La rentabilité, malgré les risques implicites, est positive. Investissements faibles.

la Marché des capitaux et trading croît de manière significative et présente également une bonne rentabilité, malgré de très faibles investissements. Il convient de noter certains nouveaux secteurs d’activité, notamment le trading et les investissements dans les crypto-monnaies et le trading spécialisé pour les NPL.

L ‘InsurTech c’est le secteur le plus jeune (plus de 70% des entreprises sont nées après 2015), mais il est déjà devenu le troisième secteur (en termes de chiffre d’affaires) de la FinTech italienne. La croissance est soutenue, mais l’investissement fait défaut.

la Crowdfunding. Pas moins de 34 entreprises réparties dans les deux principaux segments des dons et récompenses.

la RegTech (18 entreprises). Un secteur qui se développe de manière significative dans le scénario international et qui en Italie a tendance à spécialiser des solutions pour le monde des PME telles que les assistants fiscaux, la gestion de la documentation.