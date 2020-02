Fintech: Revolut triple sa valeur à 5,5 milliards de dollars

révolut, plate-forme financière mondiale avec plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, a levé 500 millions de dollars supplémentaires dans le cycle de la série D, portant l’investissement total à 836 millions de dollars.

Après la dernière injection de capital, l’entreprise est maintenant évaluée à 5,5 milliards de dollars, trois fois par rapport à avril 2018, ainsi que la fintech la mieux notée au monde. Le nouveau cycle a été mené par le fonds américain TCV, avec la participation d’autres investisseurs existants.

Le nouvel investissement a été garanti suite aux niveaux élevés de demande et d’utilisation des utilisateurs et à la bonne performance financière de l’année dernière.

En 2019, Revolut a connu une croissance le nombre d’utilisateurs de 169% et le nombre d’utilisateurs actifs sur une base quotidienne de 380%, tandis que le chiffre d’affaires 2018 a augmenté de 354%.

Objectif: renforcer le support client

Les investissements seront concentrés sur l’expérience client et permet de renforcer l’offre commerciale et commerciale de Revolut sur les marchés existants, avec un accent particulier sur le développement de produits qui soutiendra l’accélération de l’utilisation quotidienne des comptes.

Les plans futurs incluent des services de crédit pour les particuliers et les entreprises, l’extension de comptes de dépôt à des taux d’intérêt très avantageux en dehors du Royaume-Uni, le renforcement du soutien à la clientèle et le lancement d’opérations bancaires en Europe.

Revolut se concentrera également surPoursuite du développement des comptes Premium et Metal, qui se sont déjà révélées être une source efficace de revenus pour l’entreprise, avec une croissance de 154% enregistrée l’an dernier. Les comptes Premium et Metal de Revolut incluent une gamme d’avantages tels que l’échange de devises illimité, l’accès aux salons d’aéroport, la négociation d’actions sans commission et l’assurance voyage.

Nik Storonsky, fondateur et PDG de Revolut, déclare:

«Notre mission est d’en construire un plateforme financière mondiale – une application unique à travers laquelle nos utilisateurs peuvent gérer tous les aspects financiers quotidiens, et cet investissement démontre la confiance que les investisseurs ont dans notre modèle économique. Pour l’avenir notre objectif sera le lancement des opérations bancaires en Europe, l’augmentation du nombre d’utilisateurs qui utilisent Revolut quotidiennement comme compte et l’engagement de rentabilité. TCV a une longue histoire d’investissements pour soutenir les fondateurs qui ont changé l’industrie de référence à l’échelle mondiale et nous sommes très fiers de pouvoir collaborer avec eux alors que nous nous préparons pour la prochaine phase de notre voyage. “