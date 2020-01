Fisco, l’aiguillon de 2012 pèse toujours sur les familles

Sept ans après le resserrement budgétaire du gouvernement Monti et la crise de 2011-2012, la pression fiscale souffre toujours de cet héritage, malgré l’allégement approuvé les années suivantes. En particulier, la pression fiscale sur les ménages est restée particulièrement élevée par rapport à la moyenne générale. Le Fondation nationale des comptables retravailler les données des comptes nationaux de l’Istat.

En détail, si la pression fiscale générale est de 0,66 point supérieure à celle d’avant Monti, celle des ménages est de 1,63 point supérieure. En d’autres termes, la charge fiscale générale a récupéré 67,16% du “choc” survenu en 2012, celle des familles n’a récupéré que 9,89%. (Notez les graphiques ci-dessous).

“Contrairement à la pression fiscale générale, qui diminue régulièrement depuis 2014, la charge fiscale des ménages, stable en 2013 (-0,08 point de PIB), a encore augmenté en 2014 (+ 0,22%) et en 2015 (+ 0,30%), puis a recommencé à diminuer en 2016 (-0,46 point) et 2017 (-0,17 point de PIB) jusqu’à ce qu’il se stabilise en 2018 et 2019 “, écrit la National Accountants Foundation .

Pour justifier l’écart entre la charge fiscale générale, qui a fortement diminué après 2012, et celle qui pèse sur les familles, c’est avant tout le fait que les baisses d’impôts des années suivantes ont principalement concerné les entreprises.

“Il y a eu un équilibre positif pour les entreprises avec une bonne base d’emploi, pour lesquelles il a été possible de profiter pleinement des interventions positives sur l’IRAP, l’IRES et les cotisations sociales”, commente le président du Conseil national des comptables, Massimo Miani. “Pour les salariés peu rémunérés, qui ont su équilibrer le durcissement de la fiscalité locale avec la” prime de 80 euros “, le solde est plus ou moins équilibré. Enfin, le solde est négatif pour les retraités, les indépendants et la classe moyenne en général qui a subi le durcissement de la fiscalité locale sans aucune compensation sensible, nette de l’exonération du premier logement de l’IMU “.

L’observatoire a également analysé le scénario futur. Cette année, la loi de finances – à travers la réduction du coin fiscal pour les salariés – aura un impact positif sur la charge fiscale des ménages, bien que contenue à 0,17% du PIB qui s’élèvera à 0,28 point en 2021.

“Même en supposant la transformation en déduction fiscale du bonus mensuel de 80 euros introduit par le gouvernement Renzi en 2015, équivalent à 0,5 point de PIB, il ne serait pas entièrement couvert par le choc fiscal de 2012”, lit-on dans le document.