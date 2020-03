Fitch aggrave son opinion sur les banques espagnoles

L’agence de notation de crédit Fitch a aggravé sa position concernant les notes attribuées aux banques espagnoles, en intégrant l’impact financier potentiel de la pandémie de coronavirus, ce qui a conduit l’agence de notation des risques à dégrader les perspectives de stables à négatives. les cotes attribuées à Santander, Caixabank, Kutxabank et Liberbank, entre autres, alors qu’il a placé les notes de BBVA, Sabadell, Bankia, Unicaja, Ibercaja et Abanca sous surveillance négative.

Dans son analyse de l’impact de l’épidémie sur le secteur bancaire espagnol, Fitch reconnaît que les implications économiques et financières pour le marché ne sont pas claires, même s’il considère que les risques pour l’environnement opérationnel et les profils de crédit des banques «sont clairement biaisés pour la baisse », ce qui a stimulé les actions de notation prises. “L’Espagne est à ce jour l’une des économies européennes les plus touchées par le coronavirus”, a indiqué l’agence, qui s’attend à une détérioration significative des perspectives de PIB dans la zone euro.

En ce sens, l’agence de notation des risques considère que les mesures de soutien budgétaire annoncées ont des implications “mixtes” de premier ordre, car, d’une part, les garanties de prêts aux PME et aux grandes entreprises soutiendront la qualité des actifs du secteur, Mais en même temps, les plans d’allégement hypothécaire auront des implications négatives pour les banques, bien que l’agence soit convaincue que cet impact négatif sera finalement atténué par une compensation publique pour les pertes liées au coronavirus.

Cependant, Fitch prévoit un affaiblissement de la qualité des actifs des banques espagnoles et une pression accrue sur leur rentabilité en raison de la baisse des volumes d’affaires et de l’augmentation des défauts de paiement, bien que cela puisse être partiellement atténué par la décision du Banque centrale européenne (BCE) sur le traitement prudentiel applicable aux prêts adossés à des mesures de soutien public contre la pandémie.

“Les banques espagnoles entrent dans cette période de crise après avoir amélioré leurs fondamentaux de crédit ces dernières années”, souligne Fitch, qui souligne la meilleure capitalisation des institutions et le moindre impact des actifs problématiques, malgré une marge de s’améliore par rapport à ses concurrents européens.

«Les banques espagnoles ont traversé plusieurs cycles de restructuration depuis les dernières crises, réussissant à réduire les surcapacités et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Les banques espagnoles bénéficient généralement de structures de financement équilibrées, soutenues par des bases de dépôts relativement importantes et stables », ajoute-t-il.

Connexes

.