Fitch et Barclays baissent (encore plus) leurs attentes pour le Mexique …

L’agence a également estimé que la consommation baissera au Mexique cette année de 3,6%, l’investissement fixe diminuera de 10% et l’inflation grimpera à 3,5%. Le taux d’intérêt de Banxico clôturera l’année à 5,50% et le taux de change reprendra des niveaux actuels jusqu’à fin décembre à 21,50 pesos par dollar.

Fitch Ratings prévoit une reprise de l’économie mexicaine en 2021 avec une croissance du PIB de 2,1%, une progression de la consommation de 2,5% et des investissements fixes de 2,7%, l’inflation sera de 3,5%, le taux d’intérêt baissera à 5,25% et le taux de change s’appréciera encore plus pour terminer l’année à 20,50 pesos le dollar.

Dans ses Perspectives économiques mondiales du 2 avril 2020, l’agence déclare que la vitesse à laquelle la pandémie de coronavirus évolue a nécessité une nouvelle série de coupes énormes dans les prévisions du PIB mondial.

“Nous prévoyons désormais une baisse de l’activité économique mondiale de 1,9% en 2020, le PIB des États-Unis chutant de 3,3%, la zone euro se contractant de 4,2% et le Royaume-Uni de 3,9%”.

En revanche, il indique que la reprise attendue pour la Chine sera fortement limitée par la récession mondiale, de sorte que sa croissance sera inférieure à 2%.

“Ces chiffres sont bien pires que les perspectives sombres pour les perspectives mondiales de celles publiées le 19 mars, alors qu’une croissance mondiale de plus de 1% était attendue.”

Il fait valoir que les prévisions de baisse du PIB mondial pour toute l’année sont comparables à la crise financière, mais l’impact immédiat sur l’activité et l’emploi au premier semestre 2020 sera pire.

.