Fléaux, huile et autres malédictions. Mexique 2020

Ensuite, les Juifs, guidés par le prophète Moïse, qui avec l’aide de Ha Shem allait diviser la mer Rouge en deux, se sont rendus libres dans la terre promise.

Cette Pâque passée, celle qui écrit, par le commandement de Susana Distancia, ne pouvait pas avoir le rite en compagnie de sa tribu. Au lieu de cela, dans sa solitude, il a eu l’occasion de tremper son petit doigt et d’énumérer les fléaux qui font mal tourner le monde: COVID-19, offre excédentaire et chute des prix du pétrole, effondrement des marchés boursiers, récession mondiale, chômage et couronnement notre malheur, un différend entre l’Arabie saoudite et la Russie sur les quotas de production de pétrole brut qui a appelé à la réunion unique des pays producteurs de pétrole, qu’ils soient OPEP ou non OPEP. Pour la même raison, cela s’appelle l’OPEP plus.

Décontracté, et ironiquement, cette réunion a eu lieu la même semaine du festival de la Pâque dont l’imagerie est peuplée d’animaux qui vivaient généralement avec les Hébreux d’antan, en particulier les chèvres. Ces animaux étaient particulièrement appréciés pour leur intelligence, leur modestie et leur amour. Au dîner de la Pâque, les chèvres ont une chanson spéciale.

À cette époque, cependant, lorsque plusieurs pays arabes, ainsi que d’autres d’Afrique, des Amériques et d’Asie, se sont assis virtuellement, pour accepter une réduction de la production de pétrole brut, pour la relever, a soudainement fait irruption dans la réunion, non la chèvre proverbiale que nous chantons à la Pâque, mais une chèvre têtue en verrerie.

Les rapporteurs de ladite réunion racontent que le secrétaire Rocío Nahle, devant les principales autorités énergétiques de ces pays, a joué un rôle perturbateur en donnant des plafonds tout en refusant de réduire la production nationale de 400 000 barils par jour, tout en se sentant en même temps précaire. de ses connaissances techniques et dépourvu de toute autonomie de décision.

