FMI: pour baisser les taux, il est essentiel d’éliminer les liquidités

Pour permettre aux banques centrales de contrôler plus facilement les taux d’intérêt, il faudrait réduire le montant des liquidités en circulation au profit de ce qu’on appelle la “monnaie électronique”. L’apport provient d’une étude de Fonds monétaire international, une étude de 2018, mais qui a été reprise et relancée vigoureusement sur le Blog du même FMI et intitulée:

“Encaissement: comment faire fonctionner les taux d’intérêt négatifs”.

https://blogs.imf.org/2019/02/05/cashing-in-how-to-make-negative-interest-rates-work/

L’article part d’une considération fondamentale importante: en cas de nouvelles crises financières, il faudrait que les banques centrales soient en mesure d’ajuster davantage les taux d’intérêt à la baisse. Mais comme les taux sont déjà très bas par rapport au passé, que faut-il faire pour pouvoir descendre encore plus en dessous de zéro? L’étude du FMI nous en parle.

«L’espace de politique monétaire est limité dans de nombreux pays, ce qui freine les options disponibles pour faire face aux futurs chocs déflationnistes. L’existence de liquidités empêche les banques centrales de baisser les taux d’intérêt bien en dessous de zéro “

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/08/27/Monetary-Policy-with-Negative-Interest-Rates-Decoupling-Cash-from-Electronic-Money-46076

L’étude fait donc valoir que pour que les banques centrales puissent agir en cas de besoin sur les taux d’intérêt, une réduction de la masse monétaire serait nécessaire. Cette condition faciliterait également l’utilisation de taux négatifs au -4 ou même del -6%.

Mais comprenons mieux pourquoi.

«Dans un monde sans argent liquide – cite le blog du FMI – il n’y aurait pas de limite inférieure sur les taux d’intérêt. Une banque centrale pourrait réduire le taux de 2% à -4% pour contrer une grave récession. La baisse des taux d’intérêt serait automatiquement répercutée sur les dépôts bancaires, les prêts et les obligations. Sans espèces, les déposants devraient payer le taux d’intérêt négatif pour garder leur argent à la banque, ce qui rend la consommation et l’investissement plus attrayants. “

La chose est plus simple qu’il n’y paraît. Prenons un exemple

Si nous n’avions que de l’argent électronique à disposition, donc de l’argent sur un compte courant, il suffirait d’appliquer une taxe pour la faire payer. Par exemple, si nous avions 100 euros sur un compte courant, appliquer un – 4% de notre argent déposé vaudrait 96 euros et pas plus de 100.

Cependant, si nous avions également 100 euros en espèces dans notre portefeuille, ces 100 euros ne pourraient pas être taxés et auraient toujours la même valeur de 100. Cela créerait plus de “désir” d’argent comptant et, plus il devait y en avoir, moins efficace politiques monétaires.

En outre, même dans un passé récent, dans la zone euro, la Suisse, le Danemark, la Suède, l’Allemagne et d’autres économies ont été en mesure de faire baisser les taux en dessous de zéro précisément parce que le retrait d’espèces en grandes quantités est peu pratique et coûteux et certains pays ont également limité leur budget.

Cependant, comme la liquidité continue de jouer un rôle de premier plan dans de nombreux pays, pour permettre d’appliquer des taux non seulement négatifs, mais profondément négatif, voici une autre proposition du FMI qui tente de contourner le problème.

L’idée est de nouer Monnaie électronique et argent avec un indice de conversion. Donc, si un taux très négatif était appliqué à la monnaie électronique, la valeur de l’argent diminuerait également grâce à l’indice de conversion.

“De cette façon – cite le rapport – la liquidité perdrait la même valeur que l’électronique donc il n’y aurait plus d’avantage à détenir de la liquidité par rapport aux dépôts bancaires”.

La morale? Ce sera toujours de la recherche, ce seront toujours des études hypothétiques. Mais au fond, un aspect est très clair: les banques centrales semblent être entrées dans une boucle, liée à la négativité des taux d’intérêt, ce qui ne suggère pas d’évolution positive à l’horizon. En effet, l’attention et la profondeur des études développées pour comprendre comment aller dans le sens de nouvelles réductions, suggèrent clairement que la route n’est balisée que dans un sens: celui de taux toujours plus bas. Il faut vraiment noter que le monde de la finance, les marchés que nous connaissions il y a quelques années, n’ont pas simplement changé, ils sont tout autre chose. Et nous devons commencer à apprendre à vivre dans une nouvelle dimension qui nous conduira, à jouer la force, à emprunter d’autres voies pour investir notre épargne.