Foà (AcomeA): le coronavirus est l’occasion de croire et d’investir en Italie

L’arrêt de l’urgence sanitaire est la priorité du Gouvernement et des Régions mais aussi l’économie, étroitement liée, doit être très présente surtout lors des conversations et programmer la soi-disant phase 2.

D’un point de vue économique, le monde, à un moment donné, se redressera, grâce à l’effort mondial coordonné des banques centrales et des gouvernements. Le coronavirus est en tout cas une occasion de croire et Investissez en Italie et dans notre économie, comme l’a déclaré Alberto Foà, président d’AcomeA SGR.

côté stratégie d’investissement, l’expert indique d’utiliser cette phase pour augmenter l’investissement en actions qui sont particulièrement déprimés en ce moment.

la Bourse italienne est parmi ceux qui se trouvent dans les conditions les plus critiques, il suffit de penser que la valeur totale du Entreprises italiennes répertorié est aujourd’hui égal à la valeur de Facebook. La relation entre la capitalisation boursière et Pil en Italie, il est parmi les plus bas du monde occidental. Fin 2018, il était de 36% contre 148% aux USA, 107% au Royaume-Uni, 88% en France, 66% au Brésil, 55% en Allemagne et 46% en Indonésie.

Ce contexte est ainsi décrit qu’il apparaît particulièrement désavantageux pour les entreprises italiennes qui éprouvent de grandes difficultés à réunir de nouveaux capitaux pour les investissements sur le marché.

Cependant, souligne Foà, c’est un moment très intéressant pour investir en Italie aussi parce que notre pays se caractérise par une relation très élevée entre richesse financière privée et revenu disponible.

Fin 2017, le patrimoine net des ménages italiens s’élevait à 9 743 milliards d’euros, 8 fois leur revenu disponible et l’immobilier constituait le principal mode d’investissement des familles pour une valeur de 5 246 milliards d’euros. Le total des engagements des ménages s’élève à 926 milliards d’euros (principalement des crédits immobiliers).