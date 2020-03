Focus sur la stabilité pendant l’incertitude qu’apporte le coronavirus

Mars

La plupart d’entre nous pouvons convenir que le coronavirus a créé un grand moment d’incertitude. Il y a beaucoup de peur et beaucoup de gens changent leur façon de travailler et de vivre. Mais ce n’est pas le moment de paniquer.

En fait, je suis fermement convaincu qu’il n’y a que deux approches commerciales pour lutter contre le coronavirus qui mèneront au succès.

1. Stabilisez.

Lorsque vous traitez avec des pivots ou des changements à grande échelle, regardez d’abord vers la stabilisation, qui est une approche abondante en tout temps de pénurie. Beaucoup de gens auront besoin de stabilisation, et il est de notre responsabilité de stabiliser les économies des gens, leurs émotions, leur spiritualité et leur mentalité.

Nous voulons aider et élever ceux qui ne sont pas stables en ces temps difficiles. Réfléchissez de façon critique à ce que nous pouvons faire pour les aider. Comment pouvez-vous apporter de la valeur aux autres? Comment pouvez-vous donner sans condition?

Si vous aidez ceux qui sont en période de pénurie, en période de besoin comme celui-ci, vous pouvez avoir confiance que cela ne sera jamais oublié. Vous créez un vide, faites de la place dans votre vie pour ce que vous voulez un jour. Veuillez être gentil avec votre avenir, en particulier en cette période de besoin, car les personnes et les entreprises sont confrontées à d’innombrables problèmes commerciaux critiques. Certains d’entre eux comprennent les voyages, la sécurité d’emploi et la santé. Réfléchissez à la façon dont nous pouvons stabiliser les personnes en difficulté.

L’un des meilleurs moyens consiste à utiliser notre contenu. Nos idées, nos pensées et nos actions peuvent avoir un impact lorsqu’elles sont partagées, et cela est particulièrement important lorsque la désinformation est omniprésente. C’est pourquoi je publierai du contenu lié à la création d’une routine adaptable pour vous-même, donnant des conseils pratiques aux personnes pour les aider à stabiliser leur vie, leur entreprise, leur sécurité d’emploi et, bien sûr, leur santé.

Rappelez-vous, la vérité vibre le plus vite. Il y a beaucoup de peur dans le monde, surtout quand les gens entendent le mot «pandémie». Comprenez que la peur n’est qu’un acronyme pour «Fausse évidence apparaissant réelle». Aidez les autres à en arriver aussi à cette prise de conscience et changez leur point de vue, en les aidant à se stabiliser et à entourer ceux qui les entourent.

2. Identifiez l’opportunité.

Avec tant de changements, il y aura d’innombrables opportunités pour ceux qui ont la bonne mentalité d’en profiter. Adaptez le changement à partir d’une base solide basée sur vos valeurs personnelles, expérientielles, donner et recevoir.

La clé de cette approche centrée sur les opportunités est de sensibiliser les autres. Quelles sont les opportunités dont nous pouvons profiter? Pensez à certaines des opportunités qui se sont présentées en raison des contraintes que ce virus a créées.

Tout d’abord, plus de personnes travailleront à domicile. Comment pouvons-nous aider ceux qui se trouvent dans cette situation et profiter de cette opportunité en même temps?

Les événements à grande échelle sont annulés. Encore une fois, regardez comment nous pouvons aider les autres et profiter de cette opportunité.

Les réunions en personne sont déplacées vers les appels téléphoniques, les appels Zoom et les appels FaceTime. Comment utiliser ces mécanismes pour aider les autres et trouver des opportunités qui n’existaient pas auparavant?

Essayez d’analyser ces problèmes en tant qu’entrepreneur et non en tant qu’innovateur. Quelles opportunités se présentent en raison de ces changements? Réfléchissez à la façon dont vous pouvez tirer parti de vos compétences et de vos connaissances tout en maintenant le désir que vous devez être aussi proche que possible de votre potentiel afin de tirer parti des opportunités lorsqu’elles se présentent.

Disons que vous êtes un orateur, par exemple. Avez-vous un système en place pour pouvoir prononcer des discours virtuels? Assurez-vous de prospecter en fonction des opportunités qui se présentent maintenant par rapport à ce qui était auparavant disponible.

Avez-vous la capacité d’interagir virtuellement avec votre public? Si oui, comment pouvez-vous le faire? Regardez comment vous pouvez stimuler l’intérêt, l’intérêt pour la transition, partager une vision, gérer et développer cette vision et vous permettre de prospérer virtuellement comme vous le faites sur des scènes réelles, au lieu de virtuelles.

Avez-vous du contenu qui s’applique spécifiquement à notre alerte santé actuelle? Avez-vous une expérience situationnelle des taxes factices que vous avez payées lors des crises de 1997, 2001, 2008 et maintenant aujourd’hui? Comment pouvons-nous tirer parti de nos expériences pour aider les autres à se stabiliser et à profiter de ces opportunités? C’est là que vous devriez vous concentrer, plutôt que sur les peurs ou les angoisses que vous pourriez ressentir.

Ne nourrissez pas vos peurs

Lorsque vous pouvez appliquer ce que vous faites déjà à ces nouvelles opportunités, vous pourrez vous épanouir dans n’importe quel environnement à venir tant que vous maintenez un état d’esprit abondant. Les jambes nourrissent le lion afin que nous puissions nourrir les autres, donc stabilisez votre environnement et les environnements des autres pour profiter des opportunités et gagner de l’argent, aider les gens et vous amuser à l’avenir.

