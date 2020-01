Fonctions: Accord américano-chinois, aujourd’hui est le jour de la signature. De nombreux nœuds à dénouer

Le jour tant attendu de la signature de la première phase de l’accord américano-chinois est arrivé. Aujourd’hui à 17h30 italien, Le président américain Donald Trump et le Vice-Premier ministre chinois Liu He ils signeront à la Maison Blanche, le mini-accord conclu en octobre dernier, qui devrait marquer une trêve à la guerre avec devoirs qui dure depuis près de deux ans maintenant. Bien que les problèmes les plus chauds restent non résolus avec quelques incertitudes dans sa mise en œuvre effective.

Les principaux points de l’accord

En attendant de connaître les détails, ce qui est certain, c’est que le La Chine augmentera considérablement les importations de produits agricoles des États-Unis, comme le porc, la volaille, les fèves de soja, le blé, le maïs et le riz, l’un des points qui lui tenaient le plus à cœur Président des États-Unis, Donald Trump. Les États-Unis pour leur part augmenteront le risque de nouveaux tarifs à 15% qui auraient été pris le 15 décembre sur près de 160 milliards de dollars de produits fabriqués en Chine, auxquels Pékin aurait répondu avec des tarifs sur 3 300 produits américains.

Cependant, à la veille de la signature, il est apparu que Washington n’éliminera pas les droits de douane à 25% sur 250 milliards de dollars d’importations chinoises qui resteront tels qu’ils sont jusqu’à l’achèvement de la deuxième phase de l’accord commercial américano-chinois.

À cet égard, hier, Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin Il a déclaré aux journalistes que le président Donald Trump pourrait envisager d’alléger les tarifs si les deux plus grandes économies du monde agissaient rapidement pour signer une suite à l’entente. “Si le président parvient à obtenir rapidement un accord sur la” phase 2 “, il envisagera de supprimer les droits dans le cadre de la” phase 2 “, a déclaré M. Mnuchin.

Des marchés prudents, les ventes prévalent en Asie

Les déclarations de Mnuchin ont refroidi les marchés, se ralliant hier après que le Trésor américain a supprimé la définition de “ pays manipulant les devises ” qu’il avait attribuée à la Chine, un grand pas vers la résolution du conflit commercial sino-américain qui a duré 18 mois.

À Hong Kong l’indice Hang Seng il a clôturé en baisse de 0,4% à 28 773,58 points tandis que l’indice composite de la Bourse de Shanghai a terminé la négociation, enregistrant une baisse de 0,5%, atteignant 3 090,04 points. La Bourse de Shenzhen a également mal terminé, où l’indice composite a terminé en baisse de 0,2%, clôturant à 1 814,21 points.

De nombreux points critiques à clarifier

De leur côté, les analystes attendent et attendent plus de détails. Selon les experts d’Intesa San Paolo, “les questions les plus controversées des négociations sont restées en suspens et seront discutées dans la phase 2, avec des répercussions potentielles sur l’incertitude en 2021. De plus, l’accord de phase 1 maintient également des mécanismes de contrôle par les États-Unis du respect des engagements pris par la Chine (avec d’éventuelles augmentations de droits en cas de défaut), à l’occasion des mises à jour périodiques, au moins tous les six mois, qui feront partie de l’accord “.

En attendant, commerçants de matières premières tentent de comprendre comment la Chine atteindra les énormes quantités qu’elle s’engage à acheter aux États-Unis sans mettre en péril les liens commerciaux avec d’autres fournisseurs, nuire à ses producteurs nationaux et sans modifier substantiellement les normes et les limites de la les importations.