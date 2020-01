Fonctions: signature d’une trêve américano-chinoise, ce que prévoit l’accord

Après environ deux ans de guerre tarifaire, le signe tant attendu de la “première phase” de l’accord entre la Chine et les États-Unis est arrivé. hier Donald Trump et le Vice-Premier ministre chinois Liu He ils ont signé le mini-accord commercial entre les États-Unis, ouvrant une trêve dans la guerre commerciale en cours. La signature a eu lieu dans la salle Est de la Maison Blanche où, entre autres, l’ancien secrétaire d’État est présent Henry Kissinger, le conseiller économique du président Larry Kudlow, le secrétaire au commerce Wilbur Ross, la fille-conseillère du président Ivanka Trump et son mari Jared Kushner.

Que prévoit l’accord?

L’accord commercial entre les États-Unis et la Chine prévoit que Pékin achète 200 milliards de dollars supplémentaires de produits et services américains. La Chine s’engage également à ne pas procéder à des dévaluations monétaires et à communiquer et à consulter régulièrement sur le marché des devises. En vertu de l’accord, à compter du 1er avril, la Chine autorisera le contrôle total des sociétés financières étrangères.

la États-Unis d’autre part, ils s’engagent à révoquer les nouveaux droits de 15% qui auraient été perçus le 15 décembre 2019 (gelés en vue de la signature) sur près de 160 milliards de dollars de produits “made in China”. Les droits restent à 25% sur 250 milliards de dollars d’importations chinoises, tandis que les tarifs sur les catégories résiduelles de produits seront ramenés à 7,5%, pour un total estimé à 120 milliards de dollars de “made in China”.

Les fonctions existantes “seront supprimées lorsque la phase 2 sera terminée”, a expliqué Trump sans entrevoir la nécessité de la phase 3.

L’avis des experts

Mais il y a ceux qui parient qu’il n’y aura pas de phase 2. C’est le cas pour Gerard Baker, chroniqueur et ancien rédacteur en chef du Wall Street Journal qui, lors d’un déjeuner du Gei (Italian Exponents Group) à New York, a souligné que “c’est une bonne chose qu’il y ait un certain degré de paix après la guerre commerciale” sur les droits “a duré deux ans et demi” , mais “de nombreuses questions demeurent concernant l’accord entre les États-Unis et la Chine”.

Par exemple, “Pékin a promis d’augmenter considérablement les importations de produits américains, ce qu’elle a dit à plusieurs reprises dans le passé mais n’a pas vraiment respecté”, a déclaré Baker. Et puis “il reste la grande source de tension entre les deux pays qui n’est pas éliminée, c’est celui qui concerne la technologie. Il existe des divergences croissantes sur les normes appliquées par les États-Unis et la Chine, et la question de la 5G “