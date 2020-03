Fonds actifs américains, c’est comme ça que ça s’est passé pendant le marché baissier déclenché par le coronavirus

C’est dans phases de forte volatilité où les fonds gérés activement peuvent briller. C’est une phrase qui est souvent entendue dans la communication promotionnelle. Mais est-ce vraiment le cas? Dans les fonds actifs, rappelons-le, une équipe de professionnels intervient directement dans le but de battre la performance d’un marché de référence.

Sur la base de cette promesse, les fonds actifs nécessitent généralement un prix plus élevé que les contreparties “passives”, qui suivent fidèlement la tendance d’un référence. Le moment présent offre une bonne occasion de tester la cohérence des promesses de fonds gérés activement.

Que s’est-il donc passé au milieu du chaos-coronavirus? L’analyste de MorningstarJeffrey Ptak a cherché une réponse à cette question en analysant la performance des fonds américains actifs de 1845 du 20 février au 12 mars, semaines durant lesquelles un effondrement massif du marché s’est produit. Le résultat n’est pas très rassurant pour les partisans de la valeur ajoutée apportée par une gestion active, qui entraîne normalement des coûts plus élevés pour l’investisseur qui la choisit.

Moins d’un cinquième (17,1%) des fonds analysés ont réussi à battre les indices de référence à la fois en 2019, lorsque les marchés ont augmenté, et dans la «phase baissière» de 2020. En outre, les deux tiers des 950 fonds actifs qui ils ont réussi à battre le marché dans cette dernière phase de marché, il est important de noter qu’ils ont sous-performé en 2019, lorsque les actions se sont rassemblées.

“Les fonds qui atteignent le marché au cours d’une période ont tendance à être à la traîne au cours de la suivante”, a déclaré Ptak, “les défenseurs des fonds gérés activement affirment que la valeur réelle brille dans un marché baissier, mais les données que nous avons vues jusqu’à présent soutenir cette affirmation. Il n’y a pas eu beaucoup de profit. “

(Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir la distribution des résultats des fonds actifs américains de fin 2018 au 12 mars 2020: 36% des fonds n’ont pas surperformé ni pendant la phase haussière ni dans la phase baissière; 17,1% dans les deux; 12,5% seulement chez ce taureau et 34,4% seulement chez cet ours).

La performance de fin 2018

La majorité des fonds actifs qui ont surperformé le marché baissier ont donc pris du retard pendant la phase haussière, et vice versa. Mais le résultat final est plus généreux avec les fonds actifs qui ont le plus brillé durant le marché haussier.

Pour ces derniers, la somme des phases baissières + haussières (du début 2018 au 12 mars 2020) marque une surperformance globale de plus de 2%; les fonds qui ont battu le marché pendant la crise du coronavirus, en revanche, ont sous-performé d’environ trois points et demi au cours de la période.

Cela est dû au fait que les fonds actifs qui ont fait leurs preuves dans la phase baissière ont perdu beaucoup plus de terrain dans la phase haussière que dans le cas inverse, celui des fonds qui ont surperformé en 2019.