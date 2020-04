Fonds communs de placement: qui a le mieux résisté au premier trimestre

Au cours du trimestre qui a connu la correction de marché la plus rapide de tous les temps, peu de catégories de fonds communs de placement ont réussi à éviter les pertes. Lorsque la performance était positive, le résultat était plutôt contenu. Les différentes catégories de fonds d’investissement ont été analysées Fida – Analyse des données financières, qui a passé au crible les résultats de plus de 44 000 fonds et sicav dont plus de 20 000 sont distribuables aux clients de détail par le biais des banques, des réseaux de conseillers financiers et de la banque privée.

Pour avancer étaient principalement i fonds axés sur les obligations du gouvernement américain, en particulier celui avec de longs délais. Les marchés obligataires et monétaires exposés aux devises qui se sont renforcés au premier trimestre 2020 ont également bien performé: yen, dollar, franc suisse.

En revanche, les obligations exposées à la livre sterling s’allongent malgré la baisse de la devise. “Parmi les pires performances, il y a de véritables effondrements, principalement celui des actions brésiliennes qui entraîne également les secteurs tournés vers l’Amérique latine”. Par ailleurs, les fonds d’actions concentrés sur la Norvège (-42,9%) et les fonds d’actions sectoriels dédiés au secteur de l’énergie (-40%) ont été clairement affectés par la guerre des prix du pétrole.

En entrant dans les détails des fonds individuels, nous voyons cependant prévaloir deux produits conçus pour gérer la volatilité des marchés: Amundi volatily World F2 (+ 30,88%) et Natixis Am Seeyond Volatility Eq. Strat. R Eur (+ 27,3%).

«Parmi les meilleurs fonds pour les performances à un mois, ceux exposés à la volatilité et aux rendements absolus gérés avec des stratégies long-short émergent. Les stratégies alternatives, en particulier avec l’utilisation intensive de produits dérivés, s’avèrent efficaces “, a commenté Fida,” parmi les actions, l’exposition au marché américain permet également de bons rendements, ainsi que l’accent mis sur la dette américaine et l’exposition au dollar pour secteurs obligataires “.

Dans les trois graphiques ci-dessous, dans l’ordre, les meilleurs fonds de performance du premier trimestre appartenant à chaque catégorie, les meilleurs de la catégorie actions et enfin les meilleures obligations.

Nous nous en souvenons, comme toujours dans ces cas: les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures.