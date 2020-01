Fonds de pension: 2019 à encadrer, rendements moyens à + 7,2%

31 janvier 2020, par Mariangela Tessa

Une année à cadrer, 2019, pour les fonds de pension. Les données publiées par Covip, conseil de surveillance des fonds de pension, spectacle rendements très positifs pour les instruments de retraite complémentaire italiens.

Hors frais de gestion et taxes, secteur ou fonds de négociation enregistre une croissance de 7,2%, un chiffre moyen compris entre 0,7% des secteurs obligataires purs et 12,3% des lignes avec la part de part la plus importante.

Ils courent plus vite i fonds de pension ouverts qui a clôturé l’année à + 8,3%, une moyenne entre + 3% des garantis et plus 14,8% des secteurs actions.

Tendance multi-vitesse celle du politiques de sécurité sociale: les Pips liés à la gestion séparée, les plus courants, clôturent à + 1,7%, tandis que ceux liés aux fonds communs de placement (liés aux unités) affichent un + 12,2%. La réévaluation de l’indemnité de départ s’est arrêtée au cours de la même période à 1,5%.

Rendement moyen sur dix ans à + 3,6%

Les rendements de 2019 consolident toujours ceux enregistrés au cours de la décennie précédente, un horizon plus approprié pour évaluer l’épargne-pension.

Entre le début de 2010 et la fin de décembre 2019 (dix ans), laLe rendement annuel composé moyen était de 3,6% pour les fonds de négociation, 3,8 pour les fonds ouverts et 3,8 pour les PIP de classe III; 2,6% pour la gestion séparée de la classe I. Au cours de la même période, la réévaluation annuelle composée moyenne de l’indemnité de départ était de 2%.

Positions à 9,1 millions (+393 mille en un an)

Fin 2019, le nombre de postes dans les régimes de retraite complémentaire était de 9,133 millions; la croissance de l’année a été de 393 000 unités (4,5%). A ce nombre de postes, qui comprend également ceux relatifs à ceux qui adhèrent simultanément à des formes multiples, correspond un nombre total de membres qui peut être estimé à 8.310 millions d’individus.

Les fonds de négociation ont enregistré 159 000 positions supplémentaires (5,3%), portant le total fin décembre à 3,161 millions. Une grande partie de la croissance est l’apanage des dix fonds pour lesquels fonctionnent les mécanismes contractuels d’adhésion: le fonds pour les travailleurs du secteur de la construction a connu la plus forte augmentation, suivi à distance par le fonds territorial pour les travailleurs de la région de la Vénétie et par le fonds pour les fonctionnaires; cependant, pour ces derniers, les adhésions restent modestes par rapport au public potentiel.

en les régimes de retraite du marché, les fonds ouverts comptent 1 551 millions de positions, en croissance de 89 000 unités (6,1%) par rapport à la fin de l’année précédente. Dans les “nouveaux” PIP, le total des positions s’élève à 3 419 millions; la croissance annuelle a été de 144 000 unités pour un taux de variation (4,4%) qui marque un ralentissement par rapport aux années précédentes. Dans les fonds préexistants, les positions lors de la dernière enquête disponible, remontant à fin septembre, étaient de 652 000.

Les ressources totales s’élèvent à 184,2 milliards

Le total des ressources allouées au montant des services, à fin décembre, à 184,2 milliards d’euros; les données ne prennent pas en compte l’évolution de l’année des “anciens” PIP en 2019.

L’actif des fonds de négociation, 56,1 milliards d’euros, a augmenté de 11,4% par rapport à fin 2018.

la les ressources accumulées avec les fonds ouverts correspondent à 22,8 milliards d’euros, les «nouveaux» PIP totalisent 35,6 milliards; l’augmentation au cours de l’année a été respectivement de 16,4% et 15,8%. Lors de la dernière enquête disponible, datant de fin septembre, les ressources relatives aux fonds préexistants s’élevaient à 63 milliards d’euros.

