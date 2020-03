Fonds d’intégration: avance jusqu’à 1 400 arrivera à la banque d’ici Pâques

Une première avancée des licenciements liés à l’urgence du coronavirus arrivera d’ici le 15 avril, donc bien avant les canoniques 2-3 mois de traitement des dossiers.

C’est le résultat de l’accord signé par les partenaires sociaux (syndicats et entreprises), Abi (Association bancaire italienne) et la ministre du Travail Nunzia Catalfo, qui permet aux établissements de crédit d’anticiper par le biais l’ouverture de crédit sur un compte courant spécial, si demandé par la banque, un montant forfaitaire total de 1 400 euros, basé sur 9 semaines de suspension de zéro heure (réduit proportionnellement en cas de durée plus courte), à ​​re-proportionner en cas d’emploi à temps partiel.

Il s’agit donc de la période de couverture prévue par l’arrêté Cura Italia pour les travailleurs des entreprises fermées en raison de l’épidémie. Mais cela pourrait bientôt être prolongé par le gouvernement dans le décret d’avril.

Enregistrer des temps qui, selon le Fondation des études de consultants du travail, ils seront difficilement respectés.

«La procédure ordinaire de gestion des filets de sécurité sociale – explique Rosario De Luca al Sole 24 Ore, président de la Fondation, avec les règles actuelles, il est impossible de respecter la date limite du 15 avril.

Sans oublier que les Régions doivent encore dans la plupart des cas ouvrir des canaux web pour entamer les procédures de licenciements dérogatoires “. Avec les règles actuelles, les premiers paiements n’ont pu arriver que fin mai.

Comment obtenir l’avance CIG

Pendant ce temps, l’intervention pourrait impliquer 10 millions de travailleurs entre licenciements ordinaires, par dérogation et fonds d’intégration salariale: y compris les magasins, les bars et les micro-entreprises, même avec un seul employé, pour un total de 5 milliards d’euros alloués.

Comme dans la décennie de la crise financière qui a débuté en 2008, l’accord est présenté comme une opération à coût nul et sans tracasseries administratives pour le travailleur. En fait les banques avanceront les montants et sera ensuite récupéré directement auprès d’Inps.

Si le montant total de la Cig dépasse 1 400 euros, la même banque complètera la différence, une fois les ressources supplémentaires collectées par l’Institut de la sécurité sociale “dans un délai maximum de 7 mois”.

Le travailleur, sur lequel ni les frais ni les intérêts ne porteront, n’aura rien à faire. Les entreprises, l’INPS et les banques affiliées tisseront l’Iban de votre compte courant, où l’argent sera crédité.

L’accord favorise également la gestion des pratiques “à distance”, afin de limiter l’accès à l’agence aux besoins indifférents, conformément à ce qui a été convenu entre ABI et les syndicats des syndicats bancaires Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca et Unisin lo le 24 mars 2020.