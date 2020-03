Ford a des ennuis: leur dette est classée comme “junk bond”

Tout indique que 2020 sera une “annus horribilis” pour Ford Motor Company, avec le plus grand impact sur ses comptes depuis sa faillite entre 2008 et 2009. L’impact du coronavirus a accéléré un processus de baisse des performances financières mélangé à une chute. ventes généralisées.

Avant que la crise des coronavirus ne devienne un problème planétaire qui a fini par confiner un tiers de la population mondiale chez eux, Ford n’était pas exactement sur la bonne voie quand il s’agit de chiffres froids. Les résultats économiques du quatrième trimestre et de l’exercice 2019 ont été annoncés début février.

Ce fut une très mauvaise année depuis que Ford a évité de justesse le plan de sauvetage que le président George W. Bush a offert aux Big Three de Détroit (GM et Chrysler l’ont pris). En 2019, Ford a gagné 47 millions de dollars, c’est-à-dire, 98,7% de moins qu’en 2018, un crash absolu.

Au cours du dernier trimestre seulement, Ford a “brûlé” 1 672 millions de dollars en contributions aux fonds de pension pour ses employés et un nouvel accord syndical a été signé avec les syndicats. Son bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) s’élevait à 6,4 milliards de dollars, tandis que le flux de trésorerie est resté presque stable, 2,8 milliards de dollars.

Ford a réalisé 6 612 millions en Amérique du Nord, le reste des marchés a subi des pertes. Les VUS et les camionnettes compensent tout ce qu’ils perdent

Performance des actions de Ford Motor Company (2009-2020) en bleu, en jaune la progression de l’indice de rupture NASDAQ

L’image ci-dessus illustre le cours des actions de Ford Motor Company au cours de la dernière décennie, où vous pouvez voir à quel point il était mauvais en 2009 (il est tombé en dessous de 2 $ par action) et à quel point il était bon, plus de 8 fois au-dessus de ce chiffre. Jusqu’à présent en 2020, ils sont passés de 10 à 5 dollars, bien qu’ils aient atteint 4 dollars.

Cette perte de valeur se traduit par perte de confiance des investisseurs, non seulement en raison de la situation globale (ses performances sont comparables à celles du S&P 500), mais aussi en raison de la capacité de Ford à faire de l’argent pour ses actionnaires et à atteindre ses objectifs commerciaux. Remarquez, jusqu’à présent, Ford a fait des bénéfices, qu’il y en a qui sont pires (bien pires).

Le dernier coup est venu de la main des agences de notation, dont nous avons tant parlé dans la crise de la décennie 2000-2009. Standard & Poors La cote de crédit de Ford a baissé d’un cran BB +, c’est-à-dire “junk bond”. Moody’s Il a fait la même chose plus tôt, en septembre 2019, à BA1. Hier, il l’a fait à nouveau et a rétrogradé BA2.

Sans l’engagement fort envers les véhicules à marge élevée, Ford serait en situation d’urgence (pour avoir essayé d’être fluide)

Traduisons ceci en “chrétien”. Étant donné que Ford a maintenant arrêté la production Afin de ne pas contribuer à l’expansion du coronavirus, la capacité de l’entreprise à générer des liquidités est très faible. Contrairement à la crise de 2008-2009, a été soudainement. Selon ces agences, l’argent en caisse disparaîtra plus rapidement que lors de la crise précédente.

Dans un communiqué de presse daté d’aujourd’hui (après la dégradation du crédit), Ford déclare son intention de rouvrir ses usines nord-américaines le 6 avril – comme très bientôt -, à commencer par Hermosillo, et à partir de 14 usines de Dearborn, Kansas City, Kentucky, Sharonville et une partie des sociétés Van Dyke Transmission, Lima Engine et Rawsonville Components.

Il faut rappeler qu’aux États-Unis en ce moment le débat public tourne autour de cette question: est-ce un plus grand mal de paralyser l’économie que de permettre l’expansion du pathogène? Le gouvernement fédéral ne prend pas de mesures sévères, mais certains États et maires prennent l’initiative. Le président Donald Trump préfère ne pas arrêter l’économie malgré le bilan humain, cela se traduira par des vies.

Prévisions des ventes mondiales de véhicules pour 2020 – Source: S&P Global Ratings

Les plans de Ford seront examinés en fonction de la santé publique et de la disponibilité des fournisseurs

Loin de là, Ford est le seul constructeur en difficulté. S&P prévoit qu’en 2020, les ventes de véhicules légers (voitures particulières, VUS et véhicules utilitaires) dans le monde chuteront de 15% à 80 millions d’unités. Bien que S&P prédit une reprise en 2021, resterait une baisse par rapport aux niveaux de 2019. Le problème est pour tout le monde, allez-y. General Motors et FCA devraient mettre leur barbe à tremper.

Les prévisions S&P tiennent compte du fait que le pire moment de la crise sanitaire se situera entre juin et août. L’agence de notation parle ouvertement “récession” et que “Il est déjà ici”. Tout ce qui cesse de se vendre pendant ces semaines ne sera pas récupéré pour la simple raison qu’il y a des gens qui vont perdre un revenu ou leur emploi.

Le coronavirus a renversé de l’essence sur une mèche qui était déjà allumée. À l’heure actuelle, le Congrès américain débat de l’approbation d’un plan de relance économique brutal, 2,2 billions de dollars, la plus grande intervention économique depuis la Grande Dépression de 1929. Ford ne tombera pas, s’en remettra, mais les mauvais moments se profilent sans aucun doute.